Google X испытало беспилотный ветрогенератор

Несмотря на вариативность конструкции, работа всех ветрогенераторов основана на общем принципе. Воздушные потоки вращают ротор, который, за счет активации электрогенератора, преобразует механическую энергию в электричество. Затем энергия, в случае промышленной установки, подается на подстанцию, стабилизируя напряжение, поступает в энергетическую компанию и потребителям. Недостатком такого способа выступает зависимость от скорости ветра. Чтобы повысить энергоэффективность систем, ветротурбины, как правило, устанавливаются на статичную мачту высотой от 50 метров. Однако и это не гарантирует стабильной работы: помимо низкой, нарушить ее может чрезмерная скорость ветра.
В качестве альтернативы Makani Power разрабатывает ветрогенератор, форм-фактор которого соответствует кордовому планеру. По замыслу авторов, он будет подниматься на высоту до 305 метров со сравнительно стабильной скоростью ветра и соединяться с землей специальным тросом. Всего при размахе крыла 25,9 метра аппарат оснастят восемью генераторами, которые будут подключены к восьми 2,3-метровым пропеллерам. После подъема на заданную высоту он будет кружить над точкой привязки. В рамках испытаний, которые провела компания, использовался прототип ветрогенератора мощностью 600 киловатт (для обеспечения электричеством небольшого частного дома считается достаточным 1 киловатт).
Концепцию привязных беспилотных ветрогенераторов реализуют и другие компании. Так, весной 2016 года стало известно, что аналогичным проектом занимается нидерландская Ampyx Power. Согласно плану, электростанции представят собой платформы, к которым посредством выдвижного троса будут присоединяться беспилотники. С ростом скорости ветра летательные аппараты будут подниматься в воздух, набирая высоту по мере усиления воздушных потоков. Затем они будут описывать восьмерку или облетать точку привязки по окружности, снижаясь и вновь поднимаясь за счет натяжения троса. Прототип системы мощностью 250 киловатт компания намерена представить в 2018 году.
Makani Power была основана в 2006 году, в мае 2013 года ее приобрела Google, которая включила организацию в состав исследовательского подразделения Google X. Разработка летающего ветрогенератора ведется при поддержке сравнительно нового (сформировано в 2009 году) Агентства передовых исследований в области энергетики (ARPA-E) Министерства энергетики США. Ранее Google представила обновленный онлайн-сервис для самостоятельной оценки рентабельности солнечных батарей. С помощью Project Sunroof пользователь (проживающий в США) может определить срок окупаемости установки с учетом солнечных часов в своем районе, высоты соседних зданий, а также среднегодовой температуры.