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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes выглядит так:
1. Криштиану Роналду (футбол) – 93 миллиона долларов
2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 86,2
3. Лионель Месси (футбол) – 80
4. Роджер Федерер (теннис) – 64
5. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 60,6
6. Рори Макилрой (гольф) – 50
6. Эндрю Лак (американский футбол) – 50
8. Стефен Карри (баскетбол) – 47,3
9. Джеймс Харден (баскетбол) – 46,6
10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 46
Португалец заработал за год 93 миллиона долларов. 58 из них – зарплата и бонусы от «Реала», а еще 35 – доход от рекламы и бизнеса.
источник - eurosport.ru