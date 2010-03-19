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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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Старый Сегодня, 12:51
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,277
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 93 миллиона долларов

2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 86,2

3. Лионель Месси (футбол) – 80

4. Роджер Федерер (теннис) – 64

5. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 60,6

6. Рори Макилрой (гольф) – 50

6. Эндрю Лак (американский футбол) – 50

8. Стефен Карри (баскетбол) – 47,3

9. Джеймс Харден (баскетбол) – 46,6

10. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 46

Португалец заработал за год 93 миллиона долларов. 58 из них – зарплата и бонусы от «Реала», а еще 35 – доход от рекламы и бизнеса.

источник - eurosport.ru
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BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 13:00
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 706
Благодарностей: 129
УГ: 1
КП: 0.135
Re: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Слабовато как-то. Я думал первенство между Роналду и Месси. Что-то разрыв между ними более чем серьезный. Чего же Месси так мелочит.

Так же был удивлен, когда не увидел Болта в списке. Он же вроде как выступал в прошлом году, плюс Олимпиада. Пропадает к нему интерес.

Еще и Хэмильтон. Сейчас же получше будет Феттель, который и титулованнее и побеждает.
В общем, еще раз доказывает, что тут все не так просто)
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WoodenArrow вне форума  
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