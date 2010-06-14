WMID 175291275606 - приём лимитов доверия

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WMID 145766660296 wo
BL: 508 (текущий:
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TL: 285 (текущий:
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Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца
Сумма: 100.00 - 1000.00 WMZ
Срок: 30 - 365 дней
Ставка: 0.1600 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Лимитов нужно несколько, пользоваться буду только при нужде. Вклад в оборудование (комплекты видеонаблюдения). В остальное время средства будут лежать в резервах обменника otdal.com.
Другие WM-идентификаторы: WMID 291648546032
WMID 554759590326
после регистрации прошло: 7 лет и 7 месяцев
текущий объем долга: 1941.13 WMZ
и 1200.00 WMС
Web-сайт: http://otdal.com
Web-сайт: http://vsber.ru
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