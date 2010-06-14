Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WMID 175291275606 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,955
Благодарностей: 16,366
Записей в блоге: 54
УГ: 10
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награды Волшебный горшочек 
WMID 175291275606 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения

WMID 145766660296 wo

BL: 508 (текущий:)

TL: 285 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца

Сумма: 100.00 - 1000.00 WMZ
Срок: 30 - 365 дней
Ставка: 0.1600 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Лимитов нужно несколько, пользоваться буду только при нужде. Вклад в оборудование (комплекты видеонаблюдения). В остальное время средства будут лежать в резервах обменника otdal.com.

Другие WM-идентификаторы: WMID 291648546032
WMID 554759590326

после регистрации прошло: 7 лет и 7 месяцев

текущий объем долга: 1941.13 WMZ и 1200.00 WMС

Web-сайт: http://otdal.com
Web-сайт: http://vsber.ru


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otdal.com, vsber.ru, wmid 145766660296, wmid 291648546032, wmid 554759590326
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:28
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