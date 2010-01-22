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Взаимное кредитование берут в рамки

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Взаимное кредитование берут в рамки



Онлайн-площадки по денежным займам гражданам могут попасть под лицензирование.

Спустя год после начала дискуссий о необходимости контроля над рынком кредитования гражданами друг друга (P2P-рынок) ЦБ начал работу над его выведением из серой зоны. По информации "Ъ", соответствующий законопроект планируется принять уже в этом году, что обяжет такие площадки лицензироваться и передавать данные о займах в бюро кредитных историй, возможно, специально созданное для этих целей. По мнению участников рынка, это поможет определить реальную долговую нагрузку заемщика и бороться с мошенничеством.

О том, что ЦБ готовит законопроект по регулированию рынка P2P, "Ъ" рассказали участники рынка. По их словам, примерно через месяц начнется эксперимент, в рамках которого площадки будут функционировать по специальным регуляторным правилам. "В результате станет понятно, какие требования эффективны, чтобы прописать их в законе, регулирующем рынок P2P",— рассказал "Ъ" один из собеседников. "Закон о лицензировании рынка P2P предполагается принять до конца года. Предположительно, он вступит в силу в середине 2018 года",— уточнил другой собеседник "Ъ", знакомый с обсуждением. По их словам, над данной темой трудится рабочая группа под руководством главы службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России Михаила Мамуты. В ЦБ подтвердили эту информацию.

О намерении всерьез взяться за P2P-бизнес ЦБ заявлял еще в начале 2016 года (см. "Ъ" от 18 апреля 2016 года). В России есть три вида P2P-площадок, тех, которые помогают устанавливать прямые контакты между заемщиками и инвесторами: между физлицами, между физлицами и юрлицами, а также краудфандинговые и краудинвестинговые площадки (через них граждане имеют возможность инвестировать в какие-либо проекты, получая долю в проекте, часть готовой продукции и прочее). Оценки рынка P2P, по словам его участников, весьма приблизительны. В ЦБ добровольно сдают отчетность около 20 компаний этого сектора, но это далеко не все. На основании предоставленных ими данных в 2016 году емкость P2P-рынка ЦБ оценил примерно в 1,5-2 млрд руб., отметив, что есть все признаки к существенному росту. "С учетом ожидаемого активного роста регулирование действительно необходимо",— считает гендиректор Loanberry Вячеслав Кирьянов.

Регулирование P2P-рынка в первую очередь нужно, чтобы минимизировать мошенничество, например, создание финансовых пирамид для хищения средств инвесторов, указывает гендиректор P2P-платформы SimplyFi Алексей Басенко (его компания входит в рабочую группу при ЦБ). Также, продолжает он, любые кредиторы заинтересованы в получении максимально объективной оценки платежеспособности и долговой нагрузки заемщиков P2P-площадок, что пока весьма затруднительно. Это актуально в контексте поручения президента Владимира Путина, данного в конце прошлого года правительству и ЦБ, представить предложения об установлении обязанности банков и микрофинансовых организаций проверять наличие у гражданина при выдаче займа других обязательств. "Также в этой связи немаловажно поручение премьера Дмитрия Медведева, данное им на днях Минэкономики, Минфину и ЦБ, до 15 октября представить в правительство предложения по развитию альтернативных механизмов финансирования, в том числе краудфандинга и краудинвестинга",— добавляет Вячеслав Кирьянов. Обсуждаемые требования к P2P-площадкам — наличие владельца, который уже имеет лицензию ЦБ (банк) или числится в государственном реестре (микрофинансовая организация). "Обсуждаются требования к уставному капиталу юрлица, который владеет платформой, к владельцам этого юрлица (образование, профессиональный опыт, отсутствие судимости и т. п.), стандарты финансовой отчетности",— уточняет господин Басенко. По его словам, "важный вопрос — способы защиты средств инвесторов, например применение в P2P-бизнесе номинальных счетов (специальный счет, на котором средства инвесторов максимально защищены от мошеннических действий недобросовестных P2P-площадок)". "Возможно, будут и специфические требования, например, требования к качеству проверки заемщиков, процедурам квалификации инвесторов--физических лиц, порядку учета движения денежных средств. Эти требования будут выглядеть логичными в контексте минимизации рисков",— говорит господин Кирьянов.

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 11:10.
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