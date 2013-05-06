Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bablo-birds - Bablo-birds.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 10:22
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,458
Благодарностей: 576
УГ: 5
КП: 0.004
Bablo-birds - Bablo-birds.ru


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 05.06.2017.

Цитата:
Bablo-Birds - уникальный в своем роде проект-игра, где любой пользователь не только может весело
провести время, но и заработать реальные деньги БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ* собственных средств или
привлечения рефералов (партнеров) Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
* - для разблокировки функций вывода заработаных средств достаточнозаработать на Серфинге всего 1000 серебра.
_____________________________________________

◄ Ферма (Маркетинг) ►

Цитата:
В этом магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица приносит различное количество яиц, чем птица дороже - тем больше она приносит яиц. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!

Теперь Вы можете продавать своих птиц. Комиссия при продаже составляет: 10.00% от стоимости птицы.

Продажа птиц доступна только пользователям, которые пополняли свой игровой баланс не менее чем на 100.00 Руб.
Боб
Продуктивность: 100 в час
Стоимость: 500 серебра

Чак
Продуктивность: 600 в час
Стоимость: 2500 серебра

Рэд
Продуктивность: 3200 в час
Стоимость: 12500 серебра

Терренс
Продуктивность: 14000 в час
Стоимость: 50000 серебра

Матильда
Продуктивность: 80000 в час
Стоимость: 250000 серебра

50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро.

100 серебра = 1 рубль, но :

Цитата:
Курс обмена серебра на RUR зависит от суммы пополнения баланса пользователя, а так же от количества средств, заработанных на рефералах. Курс обмена не ограничивает Ваш максимальный доход и окупаемость на проекте!
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

5000.00 серебра при регистрации на проекте.
+1О% на первое пополнение баланса.
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◄ Дополнительно ►

Серфинг.
SET бонус на пополнения.
Ежедневный бонус - от 10 до 100 серебра.
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◄ Партнерка на вывод ►

1-уровень - 1О%.
2-уровень - 5%.
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◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги, WebMoney и др.
Вывод - Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi и др. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►



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◄ Выплата ►

Дата операции: 08 Июн 2017 09:03
ID операции: 362576113
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 33.81 p

От: @anonim

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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, партнерка, рефбек
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:57
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