Bablo-birds - Bablo-birds.ru

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 05.06.2017.
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Bablo-Birds - уникальный в своем роде проект-игра, где любой пользователь не только может весело
провести время, но и заработать реальные деньги БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ* собственных средств или
привлечения рефералов (партнеров) Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
* - для разблокировки функций вывода заработаных средств достаточнозаработать на Серфинге всего 1000 серебра.
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◄ Ферма (Маркетинг) ►
Боб
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В этом магазине Вы можете приобрести различных птиц. Каждая птица приносит особые яйца, которые можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждая птица приносит различное количество яиц, чем птица дороже - тем больше она приносит яиц. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши волшебные птицы не умирают и будут нести яйца всегда!
Теперь Вы можете продавать своих птиц. Комиссия при продаже составляет: 10.00% от стоимости птицы.
Продажа птиц доступна только пользователям, которые пополняли свой игровой баланс не менее чем на 100.00 Руб.
Продуктивность: 100 в час
Стоимость: 500 серебра
Чак
Продуктивность: 600 в час
Стоимость: 2500 серебра
Рэд
Продуктивность: 3200 в час
Стоимость: 12500 серебра
Терренс
Продуктивность: 14000 в час
Стоимость: 50000 серебра
Матильда
Продуктивность: 80000 в час
Стоимость: 250000 серебра
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых яиц: 100 яиц = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль, но :
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Курс обмена серебра на RUR зависит от суммы пополнения баланса пользователя, а так же от количества средств, заработанных на рефералах. Курс обмена не ограничивает Ваш максимальный доход и окупаемость на проекте!
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◄ Бонусы ►
5000.00 серебра при регистрации на проекте.
+1О% на первое пополнение баланса.
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◄ Дополнительно ►
Серфинг.
SET бонус на пополнения.
Ежедневный бонус - от 10 до 100 серебра.
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◄ Партнерка на вывод ►
1-уровень - 1О%.
2-уровень - 5%.
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◄ Платежные системы ►
Ввод
– Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги, WebMoney и др.
Вывод
- Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi и др. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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◄ Выплата ►
Дата операции: 08 Июн 2017 09:03
ID операции: 362576113
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 33.81 p
От: @anonim