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Неужели Ethereum имеет преимущества?
Единственным преимуществом Ethereum, которые мне известно - это смарт-контракты, которые должны ускорять проведения транзакций... Как чисто практический обход ограничений скорости синхронизации сети это выглядит не плохо...
Но использовать чужеродный код вместо (валидных) данных для меня, для меня, как программиста, вы глядит весьма подозрительно... Признаюсь, я в вопросе не разбирался. Но, в конечнем счете, сеть должны быть целостной/валидной на уровне (правильных) данных?
О введении смарт-контрактов задумываются и в биткоин, но неужели это на порядки увеличит скорость транзакций, которая сейчас составляет 7 в секунду?
Или с ростом популярности Ethereum, учитывая смарт-контракты, скорость транзаций, пусть и будет увеличина в разы, но принципального вопроса, связаного с подтверджения и сихнхронизацией валюта не решает..? Здесь многое зависити, также и от, попыток подделок транзаций.
Конечно, рост Ethereum в последние несколько месяцев может только удивить, да и капитализация сейчас составляет половину битка, но, воопщем нет гарантии, что Ethereum упадет, если некая крипта, с теми же смарт-контрактами (допустим), догонит ее. Но я не удивлюсь Ethereum если догонит биток по капитализации в ближайший год.
Смарт контракты являются едниственным преимуществом Ethereum? Есть ли в исполненни чужеродного кода какие-то еще не раскрыте перспективы?