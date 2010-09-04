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Apptegy для цифровой платформы Thrillshare привлекла $5.7 млн инвестиций

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Apptegy для цифровой платформы Thrillshare привлекла $5.7 млн инвестиций


Американская компания Apptegy из Литл-Рок штат Арканзас является разработчиком цифровой платформы для школ и для этих целей привлекла $5,7 млн. инвестиций.

Инвестором стал Five Elms Capital.

Компания намерена использовать привлеченные средства для дальнейшего развития своих приложений, ускорения продаж и маркетинга.




Компания была создана в 2015 году. Джестон Джордж является генеральным директором компании Apptegy, которая создала платформу Thrillshare. Это цифровая структура, которая позволяет школьным округам взаимодействовать с широкой школьной аудиторией через разнообразный набор устройств и социальные сети. Apptegy с каждым партнером заключает пользовательское соглашение через мобильное приложение и веб-сайт, которое интегрируется через Thrillshare. Таким образом руководители учебных заведений имеют единый инструмент для управления связью со школьной аудиторией.




Thrillshare распространяет контент, изображения, видео необходимое для этой службы. Компания предлагает современный способ общения и привлечения аудитории с Thrillshare и Thrillshare Mobile. Программное обеспечение делает жизнь проще и для того, чтобы помочь школам больше общаться и с Thrillshare общение является более простым. Это единая платформа для всех потребностей связи.




Перевод специально для mmgp.ru


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