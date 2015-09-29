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Зачем "экзотические" альткоины?

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Старый Сегодня, 08:39
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
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КП: 0.000
Зачем "экзотические" альткоины?
Недавно меня добавили в Skype-чат, где предлагалось вкладывать деньги в некую ..изму, никому неизвестную криптовалюту. Я сначала подумал, что это какая-то фейк для HyIP-а, но потом увидел документ, который меня, вообщем-то убидел, а потом увидел исходный код ее клиента (node-да)... Вообщем она существует, но.
Зачем? Зачем куплять валюту, которая по популрности/капитализации на неком 300+ месте согластно https://coinmarketcap.com/ И снова я подумал еще раз о том, что, впринципе незачем, но меня добавили в группу, некого HyIP-а, которая хочеш сгребсти бабла на неких "талантливых разработчиках" которые могут реализировать эту "замысловатую пиринговую сеть" на Java (собственно исходники на Java я видел)...
Потом я узнал подробности, что, оказывается, существует некий ...изм-маркет, который гарантирует, что в его рамках эта крипа будет стоить в районе 1-го доллара. Это, похоже, на какую-то откровенную х..ту, потому что если есть некий регулируемый рынок, то всегда появится некий рынок, на котором пространство спекуляций побольше, даже в рамках формальных ограничений того же рынка. Мало того, они утверждали, что коммиси тоже стремится быть фиксированой ~0.5% И здесь я задался принципиальным вопросом... Там даже к эмисии какое-то другое слово использувалось (отличное от майнинг).
Неужели возможна криптовалюта, которая существенно отличается от Bitcoin. Неужели стоимость эммисии и (стоимость) подтверждения транзации может менятся по каким-то существено отличных правилах? Мне какалось, что все альткоины (а они же "форки") - это тот же биток, только атомарные и теоретические максимумы могут быть другими... Возможно в неких альткоинах упрощен алгоритм подтверждения транзации, не более...
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