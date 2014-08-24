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[ICO][OAX] Децентрализованные биржи

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Старый Сегодня, 08:38
#1
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[ICO][OAX] Децентрализованные биржи
Сайт: openANX




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ICO состоится 22 июня

OpenANX - совершенно новый проект. Мы все можем согласиться с тем, что основным преимуществом криптовалют является децентрализация. Однако, в настоящее время все обмены централизованы и имеют центральную "точку отказа" в виде централизованных бирж. Создатели https://www.openanx.org/ решили исправить это неудобство. Платформа openANX возьмет передовые технические разработки на базе блокчейна Ethereum, такие платежные системы как Raiden, 0x, Swap, ERC20 и модернизирует их для преодоления сложностей, с которыми сталкивается текущая модель централизованных бирж. Они возьмут все сильные стороны существующей модели децентрализованных бирж и улучшим ее путем соединения работающих биржевых платформ (“Asset Gateways”- далее «Ассет Шлюзы») с сетью, внедряя систему залогового депозита, которая предоставит пользователям своего рода возможность оценивать риски. Со временем тип децентрализованных бирж заберет у централизованных весь рынок. Их деятельность будет полностью прозрачным и доступным для аудита общественности. Каждый сможет проверить и убедиться, что система честна.


Вызовы существующей модели централизованной биржи
Система централизованных бирж позволяет компаниям предоставлять услуги пользователям по купле/продаже токенов или обмену их на другие активы через шлюзы центральной платформы за определенную плату. Такой механизм позволяет поставщику услуг оказывать свои услуги, предоставляя своим клиентам службу поддержки, безопасность и дополнительный спектр услуг на выбор. Система постепенно развивалась и укреплялась, что позволило добавить в структуру работу с банками и обеспечить тем самым ликвидность (обмен BTC или ETH на наличные деньги). Однако, при неоднократных нарушениях безопасности и взломах бирж, вера сообщества централизованные биржи все больше ослабевает.

Необходимость децентрализованных бирж
Недостатки централизованных бирж подтолкнули к необходимости появления децентрализованных бирж. В глобальном масштабе можно выделить две категории; первая категория работает только с национальной валютой (фиатом), и вторая, работает только с цифровыми токенами. Стали появляется протоколы и децентрализованные биржи, работающие только с цифровыми токенами, в основном на базе блокчейна и протоколы офф-блокчеина типа 0x и Raiden для торговли одним токеном на базе блокчейна. Обмен между блокчейнами и появление сети Lightning для быстрых (атомических) свопов между ними, является многообещающим.

Основные задачи openANX:
- Перенести существующие биржевые платформы на залоговые Ассет Шлюзы, соединяя фиат и токены прозрачным образом, имеющим
обеспечение;
- Предоставить торговлю кредитным риском, чтобы дать возможность механизму ценообразования и «голосу» рынка определять
кредитоспособность шлюза;
- В случае возникновения споров обеспечить их разрешение за счет доступа к залогу;
- Объединить реестр ордеров при помощи запатентованной технологии ANX International (далее «ANX») «Совокупная IP Ликвидность»
и слияния ликвидности участвующих Ассет Шлюзов;
- Помочь децентрализованным проектам, в основе которых лежит механизм «только токены», и у которых нет доступа и поддержки
фиата, увеличить ликвидность и открыть доступ к широкой общественности;
- Синхронизация ордеров между реестром ордеров с системами «P2P» (peer-to-peer - одноранговая пиринговая сеть) и «OTC» (over
the counter – внебиржевой рынок);
- Перенести существующую базу пользователей ANX на новую платформу, обеспечив необходимое количество начальных
пользователей, а затем наращивать консорциум новыми и существующими биржами, желающих перейти на платформу openANX.




Детали ICO
Продажа токенов начнется 22 июня

Применение OAX токенов
OAX - это токен, который можно обменять на получение членства в DAO и его ассоциации, члены участники будут иметь право на определенные льготы, в том числе, но, не ограничиваясь правом голоса по основным операционным вопросам связанные с работой платформы openANX. Однако, следует отметить, что участники не будут обладать экономическими правами на Фонд. В то время как основная цель платформы сделать ее доступной для всех, пользователи смогут влиять на политику развития только через право голоса, которое будет делегироваться через членство в ассоциации, а токены позволят пользователям получить преимущества и льготы от наличия членства. Если пользователи хотят воспользоваться привилегией права голоса, или стать, поставщиком сторонних услуг, включая, но, не ограничиваясь следующими направлениями; KYC, Ассет Шлюз, или другие услуги, для этого потребуется определенная форма наличия членства.
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 09:23.
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