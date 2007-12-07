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eToro создает криптовалютный инвестиционный фонд

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eToro создает криптовалютный инвестиционный фонд
Сначала eToro будет инвестировать в две крупнейшие криптовалюты – биткоин и эфириум – но останавливаться на этом не собирается.

eToro, брокер работающий в сегменте социального трейдинга, объявил о запуске нового инвестиционного инструмента, ориентированного на криптовалюты. Это решение обусловлено тем, что за минувший год число пользователей, торгующих криптовалютами выросло многократно, а общая капитализация рынка достигла 100 млрд долларов.

Размещения активов в рамках нового инструмента осуществляются с середины апреля, а его доходность с тех пор превысила 120%.


Криптовалютный фонд eToro

В eToro говорят о том, что новый фонд будет инвестировать в две крупнейшие валюты – биткоин и эфириум. Вес различных активов в фонде будет определяться рыночной капитализацией валют. Раз в месяц динамика фонда будет анализироваться с целью балансировки.

Йони Ассиа, со-основатель и исполнительный директор eToro отметил:

«Блокчейн и криптовалюты представляют собой самую масштабную инновацию в сфере финансовых услуг после компьютеров. Мы делаем этот рынок более доступным для широкого круга инвесторов.

Трейдеры и инвесторы открывают для себя потенциал этого рынка и спешат поучаствовать в нем. Теперь у них появится доступ к долгосрочной инвестиционной стратегии, которая регулярно анализируется и балансируется.

В последнее время многие наши клиенты ищут простые способы инвестирования в криптовалюты – с целью формирования портфеля в будущем. Они часто спрашивают, как распределять средства между двумя крупнейшими валютами, представленными в линейке продуктов eToro, поэтому мы решили разработать инвестиционную стратегию с автоматической балансировкой.

На этой неделе мы запускаем криптовалютный CopyFund. В ближайшее время мы планируем добавить в него новые валюты, такие как рипл и дэш».

Источник: ru.forexmagnates.com

Брокеры все активнее и активнее переходят на криптовалюты.
По ходу этот год будет бумом в этом плане.
__________________
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Для тех, кто просто торгует >>
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