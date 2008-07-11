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Платежные шлюзы Bitcoin, неужели это так дорого?

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Старый Сегодня, 08:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 13
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Платежные шлюзы Bitcoin, неужели это так дорого?
Наш клиент уже более чем пол года использует block.io. Но случась такая печальная история...
В течении суток, мы обнаружыли что у нас бесплатный аккаунт... Я написал в техподдержку, что у нас не работает оплата, поскольку они не приняли платеж. Они не отвечали... Потом я уточнил у клиента, уверен ли он, точно ли была оплата осуществлена... Клиент сказал, что да и что на этом аккаунте оплата с биткоина на их адрес была уже сделана не впервыне (вообщем клиент не получал оплат больше чем несколько дней...). Я написал еще раз в тех поддержку, сказал если они не ответят через сутки то я напишу на reddit. И, ох удивления, шантаж действует! Они отписали... После нескольких email-лов они мне скинули скриншот списка платежей, которые были осуществелны по данному клиенту на https://stripe.com/ (платежный шлюз, с помощью которого они платежи получают...) и сказали пишите им... Я, так и сделал, написал провайдеру моего провайдера, чтобы узнать не на..бал провайдер моего провайдера с деньгами... Stripe отписал, что только их клиент, block.io имеет право узнать информацию о том, не поступал ли какой-то платеж не их счет (ну и правильно). Я отписал
поддержке block.io, они написали им, что да, посмотрите, Stripe написал что был такой платеж и block.io таки переключили на платный аккаунт. Но. Я еще не видел столь ах...его поставщика услуг. На его месте, как добрый человек (ну или лох, как ужепозвольте рассматривать) я бы предоставил возможность использовать эти услуги до выяснения обстоятельств, учитывая то, что в первом письме, на которое, они ответили, я указал, что клиенты закачика ждут подтверждения и получания оплаты. Они же сказали обратится к их bitcoin-шлюзу (sic!). Наверно стоит проигнорирвать вопрос, почему они же сами оплату принимать не могут на их bitcoin-кошельки, если на этом зарабатывают... Наверно им к себе доверия нету?) Да и если бы я не трубил на их facebook, twitter и не написал в форму их техподдержки не раз с угрозой публикации на reddit, то они бы не ответили, и не сказали, что (наверно-то) надо обращтся к Stripe...
Да и все было бы не так печально, если бы развертывание своего bitcoin node-да c JSONRPC было бы так-уж сложно... Да, впрочем, в нашем городе нанять человека, который бы бы подтвердил 15 000+ платежей вручную было бы дороже $100/месяц.
Но, вообщем, если говорить о платном аккануте. Вообщем-то я доволен. Мне не надо разбираться с синхронизацией bitcoin-базы, думать о том, как защитить себя от взлома на своем сервере... Но не думаю, что такая услуга стоит больше $15-$20 в месяц за 3000 адресов и уже на этом они могужно ух как заробатывать.
Увы, клиент на деньги не жалуется, а 100 адресов, вполне вероятно, было бы достатно в день, чтобы получить платежы. Но, к сожелению, проект разрабатывал не я. А тот кто разрабатывал, не заморачивасля над архиваций адресов.
Они дали платный аккаунт на 2 месяца (мы оплачивали один месяц), но осадок от безответствености остался... Не вините их, до них тоже можно достучатся))

Но! Но я всьерьоз задумался, почему не запустить тот же платный шлюз, который бы мог бы принимать платежы на 2000-3000 адресов (клиентов) за те же $15-$20/месяц. И это будет очень выгодно, мне кажется. Неужели рыно не занят... Воссоздать в точность API block.io никакой проблемы не вижу. Возмно есть что-то, о чем я не имею представления... Но мне удивительно, что успешно работает сервис, в котором за 2500 адресов нужно платить $100 в месяц! С другими сервисами я не работал и мне понравилась простота работы (API) с этим, но... Неужели рынок столь не занят. Например я бы мог сделать не только протой API, даже идентичен API block.io, но и весьма удобен и понятен интефейс пользователя, который бы не подгружал историю платежей 30 секунд... Да и имел бы нотификации в браузере, которые моментально отображают входящие платежы... Да и можно было desktop-приложения и мобильное приложения предоставить...
Вообщем, в чем же проблема? Почему они (block.io) не замочиваясь подняли абонплату в 2 раза?
Неужели проблема в незанятостой нише, не освоеной разработчиками или, возмножно, в области юриспунденции, поскольку, не будем скрывать, криптовалюты часто используются для сомнительны операций, незаконность которых может затронуть и платежный шлюз...
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