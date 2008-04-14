Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:52
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Записей в блоге: 1
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КП: 0.005
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награды Ветеран MMGP.RU 
CoinHero - Coinhero.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: CoinHero

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 6% - 3% -1%

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SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

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Цитата:
О НАС

Coinhero.biz предлагает вам долю в высокодоходном бизнесе, основанном на добыче и торговле криптотерминами. Будучи на цифровом валютном рынке с 2012 года, мы накопили огромную базу знаний и опыт в этой области. В нашей команде работают профессиональные трейдеры, аналитики, политологи, социологи. За пятилетний опыт мы разработали безотказную систему, и наши доходы постоянно растут. Мы гарантируем стабильную прибыль для каждого инвестора компании.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Торговля 1 (2,5% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 2,50

Торговля 2 (3% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,00

Торговля 3 (3,5% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 3,50

Торговля 4 (4% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 50000,00 - $ 499999,00 4,00

Добыча 1 (3,4% в день в течение 30 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 499,00 3,40

Добыча 2 (3,8% в день в течение 45 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,80

Добыча 3 (5,3% в день в течение 60 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 5,30

Добыча 4 (1000% после 120 дней)
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 499999,00 1000,00

И более ....
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 178589119
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12445897 (coinhero.biz)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to coinhero.biz User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 07:55.
Naale на форуме  
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