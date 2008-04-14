CoinHero - Coinhero.biz

Coinhero.biz предлагает вам долю в высокодоходном бизнесе, основанном на добыче и торговле криптотерминами. Будучи на цифровом валютном рынке с 2012 года, мы накопили огромную базу знаний и опыт в этой области. В нашей команде работают профессиональные трейдеры, аналитики, политологи, социологи. За пятилетний опыт мы разработали безотказную систему, и наши доходы постоянно растут. Мы гарантируем стабильную прибыль для каждого инвестора компании.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Торговля 1 (2,5% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 2,50
Торговля 2 (3% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,00
Торговля 3 (3,5% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 3,50
Торговля 4 (4% в день в течение 7 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 50000,00 - $ 499999,00 4,00
Добыча 1 (3,4% в день в течение 30 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 499,00 3,40
Добыча 2 (3,8% в день в течение 45 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,80
Добыча 3 (5,3% в день в течение 60 дней)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 5,30
Добыча 4 (1000% после 120 дней)
Планируемая сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 499999,00 1000,00