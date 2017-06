Naale Топ Мастер

CoinHero - Coinhero.biz Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: CoinHero



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровня: 6% - 3% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDOSCURE





Перевод с Google:



Цитата: О НАС



Coinhero.biz предлагает вам долю в высокодоходном бизнесе, основанном на добыче и торговле криптотерминами. Будучи на цифровом валютном рынке с 2012 года, мы накопили огромную базу знаний и опыт в этой области. В нашей команде работают профессиональные трейдеры, аналитики, политологи, социологи. За пятилетний опыт мы разработали безотказную систему, и наши доходы постоянно растут. Мы гарантируем стабильную прибыль для каждого инвестора компании. Инвестиционные планы:



Цитата: Торговля 1 (2,5% в день в течение 7 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 499,00 2,50



Торговля 2 (3% в день в течение 7 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,00



Торговля 3 (3,5% в день в течение 7 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 3,50



Торговля 4 (4% в день в течение 7 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 50000,00 - $ 499999,00 4,00



Добыча 1 (3,4% в день в течение 30 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 25,00 - $ 499,00 3,40



Добыча 2 (3,8% в день в течение 45 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 500,00 - $ 4999,00 3,80



Добыча 3 (5,3% в день в течение 60 дней)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 49999,00 5,30



Добыча 4 (1000% после 120 дней)

Планируемая сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 499999,00 1000,00



И более .... Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 178589119

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12445897 (coinhero.biz)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to coinhero.biz User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$103 уровня: 6% - 3% -1%МгновенноComodo CA LimitedDDOSCUREПеревод с Google:Мой вклад:

