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Рост 15 цифровых токенов 2017 года составил 100%

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Рост 15 цифровых токенов 2017 года составил 100%

Рост стоимости пятнадцати цифровых блокчейн-токенов, выпущенных в этом году, составил, в среднем, 100% со времени запуска. В то же время, акции популярных публичных компаний в США выросли в стоимости примерно на 13% с момента IPO в 2017.

По подсчетам Bloomberg, цифровые токены на блокчейне, выпущенные в этом году, увеличились в стоимости, в среднем, в два раза с момента ICO. Эти показатели превышают показатели рост акций новых американских компаний в этом году, почти в восемь раз.

«В последнее время я наблюдаю невероятный спрос на токены, — говорит Рон Кваранта, председатель ассоциации финансистов Wall Street Blockchain Alliance. — Конечно, во многих случаях, это спекуляции трейдеров, которые хотят заработать быстрее, но есть и фундаментальный импульс развития. Возникает понимание того, что рынок цифровой валюты постепенно созревает».

Многие из новых валют демонстрируют существенную волатильность. Например, токены TaaS, выпущенные закрытым инвестиционным фондом с тем же названием, выросли в цене в два раза за первые пять недель после выпуска, а затем упали на 35% всего за два дня.

Самый большой рост стоимости среди криптовалют, выпущенных в этом году, показали токены компании Edgeless, которая создает децентрализованную игровую платформу. Виртуальная валюта EDG подорожала на 500% с момента первого выпуска 30 марта.

Платформе Gnosis, которая занимается макроэкономическими прогнозами, принадлежит самая дорогая криптовалюта этого года — токены GNO во время первого размещения продавались по цене $52, и с того времени подорожали примерно в четыре раза. Капитализация компании превысила $300 млн.

«Здесь много хайпа, и огромное количество денег привлкается только за счет того, что создать такие токены можно очень быстро, без необходимости обращаться к каким бы то ни было посредникам, а купить их тоже достаточно легко, — говорит Ник Томайно, глава венчурного фонда Runa Capital. — Этот процесс уже нельзя остановить».

По данным платформы Coin Market Cap, в конце апреля общая капитализация рынка криптовалют составила $30 млрд. 6 июня, этот показатель достиг $100 млрд, из которых на биткойн приходится $46 млрд.

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Метки
ipo, биткоин, криптовалюты, новости, хайп
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