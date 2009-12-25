pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,266 Благодарностей: 8,854 УГ: 6 КП: 0.158 подарки награды

Рост 15 цифровых токенов 2017 года составил 100%

Рост стоимости пятнадцати цифровых блокчейн-токенов, выпущенных в этом году, составил, в среднем, 100% со времени запуска. В то же время, акции популярных публичных компаний в США выросли в стоимости примерно на 13% с момента IPO в 2017.



По подсчетам Bloomberg, цифровые токены на блокчейне, выпущенные в этом году, увеличились в стоимости, в среднем, в два раза с момента ICO. Эти показатели превышают показатели рост акций новых американских компаний в этом году, почти в восемь раз.



«В последнее время я наблюдаю невероятный спрос на токены, — говорит Рон Кваранта, председатель ассоциации финансистов Wall Street Blockchain Alliance. — Конечно, во многих случаях, это спекуляции трейдеров, которые хотят заработать быстрее, но есть и фундаментальный импульс развития. Возникает понимание того, что рынок цифровой валюты постепенно созревает».



Многие из новых валют демонстрируют существенную волатильность. Например, токены TaaS, выпущенные закрытым инвестиционным фондом с тем же названием, выросли в цене в два раза за первые пять недель после выпуска, а затем упали на 35% всего за два дня.



Самый большой рост стоимости среди криптовалют, выпущенных в этом году, показали токены компании Edgeless, которая создает децентрализованную игровую платформу. Виртуальная валюта EDG подорожала на 500% с момента первого выпуска 30 марта.



Платформе Gnosis, которая занимается макроэкономическими прогнозами, принадлежит самая дорогая криптовалюта этого года — токены GNO во время первого размещения продавались по цене $52, и с того времени подорожали примерно в четыре раза. Капитализация компании превысила $300 млн.



«Здесь много хайпа, и огромное количество денег привлкается только за счет того, что создать такие токены можно очень быстро, без необходимости обращаться к каким бы то ни было посредникам, а купить их тоже достаточно легко, — говорит Ник Томайно, глава венчурного фонда Runa Capital. — Этот процесс уже нельзя остановить».



По данным платформы Coin Market Cap, в конце апреля общая капитализация рынка криптовалют составила $30 млрд. 6 июня, этот показатель достиг $100 млрд, из которых на биткойн приходится $46 млрд.



Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!



Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.



Источник Рост стоимости пятнадцати цифровых блокчейн-токенов, выпущенных в этом году, составил, в среднем, 100% со времени запуска. В то же время, акции популярных публичных компаний в США выросли в стоимости примерно на 13% с момента IPO в 2017.По подсчетам Bloomberg, цифровые токены на блокчейне, выпущенные в этом году, увеличились в стоимости, в среднем, в два раза с момента ICO. Эти показатели превышают показатели рост акций новых американских компаний в этом году, почти в восемь раз.«В последнее время я наблюдаю невероятный спрос на токены, — говорит Рон Кваранта, председатель ассоциации финансистов Wall Street Blockchain Alliance. — Конечно, во многих случаях, это спекуляции трейдеров, которые хотят заработать быстрее, но есть и фундаментальный импульс развития. Возникает понимание того, что рынок цифровой валюты постепенно созревает».Многие из новых валют демонстрируют существенную волатильность. Например, токены TaaS, выпущенные закрытым инвестиционным фондом с тем же названием, выросли в цене в два раза за первые пять недель после выпуска, а затем упали на 35% всего за два дня.Самый большой рост стоимости среди криптовалют, выпущенных в этом году, показали токены компании Edgeless, которая создает децентрализованную игровую платформу. Виртуальная валюта EDG подорожала на 500% с момента первого выпуска 30 марта.Платформе Gnosis, которая занимается макроэкономическими прогнозами, принадлежит самая дорогая криптовалюта этого года — токены GNO во время первого размещения продавались по цене $52, и с того времени подорожали примерно в четыре раза. Капитализация компании превысила $300 млн.«Здесь много хайпа, и огромное количество денег привлкается только за счет того, что создать такие токены можно очень быстро, без необходимости обращаться к каким бы то ни было посредникам, а купить их тоже достаточно легко, — говорит Ник Томайно, глава венчурного фонда Runa Capital. — Этот процесс уже нельзя остановить».По данным платформы Coin Market Cap, в конце апреля общая капитализация рынка криптовалют составила $30 млрд. 6 июня, этот показатель достиг $100 млрд, из которых на биткойн приходится $46 млрд.Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

За 2 года 150% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please! __________________