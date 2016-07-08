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1-2$ в день на полном пассиве без вложений
Всем привет. Есть тема как заработать копейки на полном пассиве (можно больше).
План действий:
1. Регаемся ссылке (активные рефы могут написать в ЛС, расскажу как поднять больше):
Реферальная: adyou.me/r/406953
Обычная:adyou.me/
2. Качаем прогу adyou.me/3Z97
3. Сокращаем ссылку в сервисе (смотри п.1)
4. Вставляем эту ссылку в прогу.
5. PROFIT???
Активные рефы, пишите потом в ЛС, покажу как можно выжать намного больше
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Работаю так месяц, полет нормальный, на других сервисах банили почти сразу за такое, на этом сервисе месяц и бана нет.