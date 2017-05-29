Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pyramid Invest - Pyramid-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 03:09
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 7,843
Благодарностей: 724
УГ: 9
КП: 0.003
Pyramid Invest - Pyramid-invest.com
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
1 : 6 : 2017



язык
EN :

Принимает
PerfectMoney : ฿Bitcoin :

Цитата:
описание

Бонус в размере 150 долларов США. Да!!! Мы будем использовать новые инвестиции, чтобы заплатить старые инвестиции! Но с одной большой гарантией у нас есть резервный фонд в размере $ 1kk. Давай встанем на пирамиду. Что мы будем делать по-другому? Все! Начиная с честности. Pyramid-invest.com - это система, которая фактически будет оплачивать старые инвестиции с новыми инвестициями. И ты думаешь, я поделюсь за этим? Рискуя своими инвестициями, и никто не инвестирует за мной? Успокойся, для этой игры, и для этой системы, чтобы быть привлекательной, мы кладем 120000 биткойнов на стол. Проверьте наш сайт для получения дополнительной информации.
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Цитата:
Планы

2,35% Почасовой за 48 часов
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
Золото $ 1,00 - $ 10000,00 2,35
Рассчитайте свою прибыль >>


* Бонус в размере 150 долларов США - не инвестируйте здесь
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Бонус за регистрацию $ 150,00 - $ 150,00 0,05
Рассчитайте свою прибыль >>
Реферальная программа
5% - 2% - 1%

Минимальный вклад
$1



Цитата:
подробности

Domain name: pyramid-invest com
Registry Domain ID: 2129127698_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap com
Registrar URL: namecheap com
Updated Date: 2017-05-29T20:09:18.00Z
Creation Date: 2017-05-29T20:09:15.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-05-29T20:09:15.00Z
Просмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2753675->U11439342. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Pyramid-invest.com User Honest.. Date: 23:57 06.06.17. Batch: 178486592.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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