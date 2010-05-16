Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс на лучшее название для советника.

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Сегодня, 02:55
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Интересующийся
 
Регистрация: 15.09.2016
Сообщений: 173
Благодарностей: 8
УГ: 0
КП: 0.009
Конкурс на лучшее название для советника.
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Ютуб, канал про форекс.
Воланд-Я на форуме  
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