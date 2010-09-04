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Apple выходит в пространство P2P-платежей

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Apple выходит в пространство P2P-платежей

Apple бросает вызов Venmo и сети Zelle, путем внедрения P2P-платежей в рамках предстоящего обновления своей мобильной операционной системы.

Новая функция позволяет пользователям отправлять деньги и получать деньги прямо в «Сообщениях», или попросить голосовой помощник Siri заплатить кому-то, используя кредитные и дебетовые карты.

Когда пользователи получают деньги, они добавляются в новую учетную запись Apple Pay Cash. Их можго использовать для отправки кому-либо, совершения покупок с помощью Apple Pay в магазинах, приложениях и в Интернете, или перености с Apple Pay Cash на свой банковский счет.

Популярность мобильных платежей P2P среди молодых американских потребителей была подчеркнута в результатах недавнего опроса от Bank of America, где более трети респондентов используют сервисы, такие как Zelle и Venmo.

Однако, в отличие от Zelle и Venmo, сервис Apple будет работать только через собственные устройства.

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новости, платежная система
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