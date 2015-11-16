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В Южной Африке наблюдается эпидемия заработка на сперме



В последнее время в средства массовой информации довольно часто стало попадать описание случаев изнасилования в странах Южной Африки, причем речь в них идёт о мужчинах. Например, на днях издание



Аналогичные происшествия случались за последние годы и в Зимбабве, которая граничит с ЮАР, а также и в других соседних странах этого региона. Всё говорит о том, что нападавшие действуют целенаправленно и как выяснилось, то это так называемые сборщики мужской спермы - так по крайней мере утверждают местные журналисты. Конечно, тут же может прозвучать законный вопрос: ну а для чего она им, причём зачастую в немалых количествах? Да вообщем-то всё просто - они делают на ней хорошие деньги, то есть на её продаже на сторону.



Дело в том, что общество этих стран Южной Африки всё еще подвержено старым суевериям и одна из легенд гласит, что получив в своё распоряжение мужской семенной материал, причём, который был добыт именно насильственным путем, соответственно владельца такого "богатства" несомненно ждёт успех и процветание в его бизнесе. И вот на этом утверждении и зарабатывают некоторые слишком предприимчивые граждане свой капитал, причём среди таких есть даже и мужчины, деньги ведь не пахнут.



400 долларов США - столько дают в ЮАР за полный презерватив с мужским семенным материалом. Деньги как видим совсем неплохие для жителей ныне нищенствующей соседней страны под названием Зимбабве, ну вот некоторые вовсю и стараются заработать их, конечно, переходя при этом грань закона, ведь как не крути, но во время так называемой "процедуры изъятия семени", со стороны женского пола происходит сексуальное насилие, понятно, что без всякого добровольного согласия стороны мужской. Мужчины во время такой процедуры обычно находятся в полусознательном состоянии, поскольку их опаивают каким-либо зельем или вводят усыпляющие инъекции. Если случается, что на этом деле хочет подработать какой-либо мужчина, то украв или затащив к себе обманом жертву, он начинает заниматься с ней оральным сексом, извиняемся за такие подробности, но нелегальный бизнес поставлен на широкую ногу и страдающих от него всё больше.



Конечно, полиция в этих странах как может борется с такого рода преступлениями и не оставляет ни один подобный случай без расследования, но параллельно бедность делает своё недоброе дело и число желающих заняться сбором спермы пока не сокращается, ведь за добытый "материал" расплачиваются сразу и налом.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5938742e9295a В последнее время в средства массовой информации довольно часто стало попадать описание случаев изнасилования в странах Южной Африки, причем речь в них идёт о мужчинах. Например, на днях издание Yahoo 7News рассказало, что как 3 африканки проживающие в ЮАР, договорились с таксистом и увезли молодого мужчину (сделав его усыпляющий укол) в какой-то дом и там 2 дня непрерывно "занимались с ним любовью", а потом просто вывезли в машине практически голым на пустырь и бросили там.Аналогичные происшествия случались за последние годы и в Зимбабве, которая граничит с ЮАР, а также и в других соседних странах этого региона. Всё говорит о том, что нападавшие действуют целенаправленно и как выяснилось, то это так называемые сборщики мужской спермы - так по крайней мере утверждают местные журналисты. Конечно, тут же может прозвучать законный вопрос: ну а для чего она им, причём зачастую в немалых количествах? Да вообщем-то всё просто - они делают на ней хорошие деньги, то есть на её продаже на сторону.Дело в том, что общество этих стран Южной Африки всё еще подвержено старым суевериям и одна из легенд гласит, что получив в своё распоряжение мужской семенной материал, причём, который был добыт именно насильственным путем, соответственно владельца такого "богатства" несомненно ждёт успех и процветание в его бизнесе. И вот на этом утверждении и зарабатывают некоторые слишком предприимчивые граждане свой капитал, причём среди таких есть даже и мужчины, деньги ведь не пахнут.400 долларов США - столько дают в ЮАР за полный презерватив с мужским семенным материалом. Деньги как видим совсем неплохие для жителей ныне нищенствующей соседней страны под названием Зимбабве, ну вот некоторые вовсю и стараются заработать их, конечно, переходя при этом грань закона, ведь как не крути, но во время так называемой "процедуры изъятия семени", со стороны женского пола происходит сексуальное насилие, понятно, что без всякого добровольного согласия стороны мужской. Мужчины во время такой процедуры обычно находятся в полусознательном состоянии, поскольку их опаивают каким-либо зельем или вводят усыпляющие инъекции. Если случается, что на этом деле хочет подработать какой-либо мужчина, то украв или затащив к себе обманом жертву, он начинает заниматься с ней оральным сексом, извиняемся за такие подробности, но нелегальный бизнес поставлен на широкую ногу и страдающих от него всё больше.Конечно, полиция в этих странах как может борется с такого рода преступлениями и не оставляет ни один подобный случай без расследования, но параллельно бедность делает своё недоброе дело и число желающих заняться сбором спермы пока не сокращается, ведь за добытый "материал" расплачиваются сразу и налом.Специально для mmgp.ru

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