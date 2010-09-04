Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Купить авто онлайн: американский банк запускает новый сервис

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Купить авто онлайн: американский банк запускает новый сервис

Банк Америки (Bank of America), который насчитывает более 22 млн активных мобильных пользователей, добавил к своему мобильному приложению новую функцию, которая поможет пользователям приобрести автомобиль.

Сейчас банк тестирует новый сервис в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, после чего намерен запустить сервис по всей стране.

Банк Америки решил разработать данную функцию, так как большинство потребителей начинают процесс покупки автомобиля онлайн, утверждает Майкл Мур, руководитель цифрового банкинга Банка Америки.

Используя новые функции приложения, клиенты смогут найти автомобиль с помощью своих мобильных устройств или компьютеров, а также получить финансирование Банка Америки для покупки автомобиля непосредственно в приложении.

В частности, покупатели будут иметь возможность выбрать новый или подержанный автомобиль, оценить ежемесячный платеж и подать заявку на получение кредита от Банка Америки. Заявка будет рассмотрена в течение нескольких минут.

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