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"Дельта Вилмар СНГ" инвестирует $150 млн. в самый большой в Украине завод сои

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"Дельта Вилмар СНГ" инвестирует $150 млн. в самый большой в Украине завод сои

Генеральный директор "Дельта Вилмар СНГ", Александр Орлов отметил, что данный проект имеет большие перспективы, так как существует тенденция роста спроса на соевое масло на мировых рынках, а также присутствует чрезмерное количество перерабатывающих мощностей на рынке подсолнечника. По его словам, в Украине можно перерабатывать 19 млн. тонн семян подсолнечника, но аграрии собирают урожай на уровне 14 млн. тонн. Переработчики будут вынуждены из-за жесткой конкуренции за сырье диверсифицировать сырьевые поставки. И тут выиграют те из них, кто первыми выйдут на соевый рынок или имеют выходы к морю для отгрузки готовой продукции на судна.

Александр Орлов добавил, что пока Украина только экспортирует сою как сырье, а необходимо осуществлять глубокую переработку. Новый завод компания планирует построить рядом с двумя существующими. Его суточная производительность составит 2 тыс. тонн. Продукция завода будет ориентирована на рынки Азии, Африки и Европы.

Инвестор уверен, что переработка сои создаст для Украины дополнительную добавочную стоимость и новые рабочие места. У "Дельта Вилмар СНГ" есть один из главных конкурентных преимуществ на мировом рынке – это собственный выход к морским причалам. Большая часть инвесторов вынуждена будет обращаться за услугами к сторонним стивидорам, а это, в свою очередь, увеличит конечную стоимость соевого масла и шрот.

"Дельта Вилмар СНГ" входит в глобальную агропромышленную группу Wilmar International со штаб-квартирой в Сингапуре. Группа занимается выращиванием и переработкой агрокультур. Wilmar контролирует более 160 производственных активов на четырех континентах.

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