Telegram BOT 13.3% Ежедневно Старт 5.06

- Привет, я первый в истории авто криптовалютный бот. Я помогаю вам получать больше прибыли, плавно инвестируя свой капитал в различные торговые платформы.
Что я делаю?
- Я анализирую, работаю над статистикой каждую секунду, чтобы наблюдать тенденцию рынка и получать больше прибыли.
Как я работаю?
Минимальные инвестиции: 0,01 BTC
- Ваши инвестиции действительны в течение 15 дней, и вы получите 13.3333% в день (прибыль будет зачисляться каждый час)
- Вы также можете объединить свою прибыль и регулярные инвестиции.
Минимальное количество соединений: 0.01 BTC
- Вы также можете получить прибыль от благотворительной деятельности, обратившись к другим людям с вашей партнерской ссылкой.
Коэффициент партнерской прибыли:
- Прямой уровень: 15%
- Первый уровень: 3%
- Второй уровень: 2%
4) Вы можете снять свою прибыль в любое время, как только вы нажмете кнопку отмены, она будет в вашем кошельке мгновенно.
Минимальный вывод: 0,005 BTC
Заметка:
Объединенные инвестиции ваших аффилированных лиц не имеют права на получение дохода от аффилированных лиц.
Найти это чудо можно по ссылке в моей подписи.