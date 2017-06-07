Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sanox - Sanox.io

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:18
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,617
Благодарностей: 1,007
УГ: 14
КП: 0.008
Sanox - Sanox.io
Я не админ!

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От того же администратора NanoBlock:

Это моя вторая программа SANOX.IO - моя первая программа nanoblock.or и все еще платная за 140 дней. Это был не большой проект, но все еще платный мгновенно. Я решил сделать еще одну программу, которая будет более захватывающей и весело зарабатывать на долгое время. Я буду активно продвигать SANOX во время предварительного запуска.

Ниже рассказывается больше о том, как работает sanox.io

Просто зарабатывать деньги на sanox.io, вы покупаете рекламные кредиты, для этого вы можете заработать до 130% прибыли, ежедневно вы будете зарабатывать сумму не выше 2% в качестве пассивного от общего количества покупок на сайте, вы также зарабатываете рядом Что каждый день вы получаете $ 0.001 за каждый клик, сделанный на вашем объявлении от пользователей (чтобы увеличить ваш заработок, вы можете приобрести рекламу с рекламой, которая будет на верхней части страницы объявлений, чтобы больше пользователей нажимали на ваше объявление), а также вы заработаете $ 0.0001 вашего Реферальные клики по объявлениям, эти доходы от кликов также будут добавлены к вашим покупкам, чтобы они могли быстрее достичь 130%. Все платежи - мгновенные выплаты

Вы зарабатываете% от покупок на всех уровнях реферала, начиная с [b] 7% 3% 2% [/ b], и все форварды будут зарабатывать вам 1%

20 рефералов
Вы можете увеличить свои уровни реферала до 20 уровней, и кроме того, вы получаете BTC на сумму 1 доллар США в своем аккаунте при регистрации. Мы надеемся, что вам понравится ваше время здесь, поскольку мы сделаем все возможное, чтобы сделать его максимально гладким

Мы решили быть настолько прозрачными, насколько это возможно, показывая всю статистику, так что никто не сомневается в том, что мы делаем и кто мы, все доходы распределены на 100%. Наши доходы - это покупки на уровне рефералов, рекламные объявления и другие функции, которые будут доступны в ближайшее время ,

Принимаемые платежные процессоры Payeer - Advcash - PerfectMoney - Etherum - Bitcoin

И, наконец, они дают вам бонус в 1 доллар США


Его удовольствие легко заработать и понять SANOX :-)

Любой вопрос, касающийся моей предыдущей программы или sanox, не стесняется спрашивать.

Я ищу маркетологов и поддерживаю здесь, давайте сделаем sanox известной программой и долгосрочной стабильной программой.

С уважением Байрон Кертис

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Депозит:
Date: 07.06.2017 23:03:47 (UTC+3)
Payment date: 07.06.2017 23:05:22 (UTC+3)
Recipient: sanox.io / sanox.io [complain]
Comments: AdPack Plan - Username: IncredibleEarnings
Order ID: 79
Payeer ID: 44560758
Payment system: Payeer
Amount: 40.00 USD

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