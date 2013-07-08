Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitGoldMining - bitgoldmining.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Представитель FairMonitor
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Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,127
Благодарностей: 2,172
УГ: 7
КП: 0.382
подарки
BitGoldMining - bitgoldmining.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 07.06.17


О проекте:

Цитата:
Бит Gold Mining - это новая область услуг облачной разработки, представленная командой разработчиков алгоритмов интеллектуального анализа данных HashCoins.
Три года назад наша команда начала участвовать в области разработки цифровой валюты от Bitcoin.
Наша цель - позволить всем пользователям участвовать в разработке, независимо от вашего возраста, местоположения, инвестиций, будь то технология или опыт. Мы хотели бы предложить нашим клиентам возможность зашифровать валютную добычу, чтобы получить биткойн. В более широком смысле, как экономическая система, мы надеемся внести свой вклад в развитие услуг горного машиностроения, а затем разработать, установить и принять битовые курсы обмена валюты.
Это единственный метод добычи, который обеспечивает низкую стоимость входа, низкий риск и низкую стоимость. Он отличается от традиционной модели интеллектуального моделирования, которая требует приобретения высококонфигурированных аппаратных средств и поддержания ее профессионально.
Инвестиционные планы:

Мин. макс. сумма: $10-750
Срок: 365 Дней
1.6% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Мин. макс. сумма: $751-1500
Срок: 365 Дней
1.8% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Мин. макс. сумма: $1501-2500
Срок: 365 Дней
2% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.

Мин. макс. сумма: $2501
Срок: 365 Дней
2,3% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.



Платежные системы:

Bitcoin, PerfectMoney, AdvCash, Payeer

Партнерская программа:

3% - 2% - 1%


Тех. характеристики проекта:

- Verif. PM;
- Gold Coders (Licensed);
- Хостинг: OVH Hosting
- SSL:COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-05-30 - 2018-05-30



Наш депозит(листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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