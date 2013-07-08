BitGoldMining - bitgoldmining.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 07.06.17
О проекте:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Бит Gold Mining - это новая область услуг облачной разработки, представленная командой разработчиков алгоритмов интеллектуального анализа данных HashCoins.
Три года назад наша команда начала участвовать в области разработки цифровой валюты от Bitcoin.
Наша цель - позволить всем пользователям участвовать в разработке, независимо от вашего возраста, местоположения, инвестиций, будь то технология или опыт. Мы хотели бы предложить нашим клиентам возможность зашифровать валютную добычу, чтобы получить биткойн. В более широком смысле, как экономическая система, мы надеемся внести свой вклад в развитие услуг горного машиностроения, а затем разработать, установить и принять битовые курсы обмена валюты.
Это единственный метод добычи, который обеспечивает низкую стоимость входа, низкий риск и низкую стоимость. Он отличается от традиционной модели интеллектуального моделирования, которая требует приобретения высококонфигурированных аппаратных средств и поддержания ее профессионально.
Мин. макс. сумма: $10-750
Срок: 365 Дней
1.6% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Мин. макс. сумма: $751-1500
Срок: 365 Дней
1.8% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Мин. макс. сумма: $1501-2500
Срок: 365 Дней
2% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Мин. макс. сумма: $2501
Срок: 365 Дней
2,3% Ежедневно
Депозит включен в выплаты.
Платежные системы:
Bitcoin, PerfectMoney, AdvCash, Payeer
Партнерская программа:
3% - 2% - 1%
Тех. характеристики проекта:
- Verif. PM;
- Gold Coders (Licensed);
- Хостинг: OVH Hosting
- SSL:COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-05-30 - 2018-05-30
Наш депозит(листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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