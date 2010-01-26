ELENA BAR Интересующийся

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Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона Jelly



Стартап из Китая хочет создать миниатюрный 4G смартфон Jelly и собрали 1,3 миллиона долларов инвестиций

Проект из Китая собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo 1 263 729 долларов и хочет создать миниатюрный 4G смартфон. Привлеченные средства превысили все ожидания создателей проекта. Так сумма инвестиций составила 4171 процентов от желаемой суммы. Сбор средств завершен вчера 6 июня. Основатели получат все инвестированные средства и направят их на производство своей разработки.



Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.





Смартфон Jelly рассчитан на миниатюрных людей, или для тех ситуаций, когда не хочется брать громоздкие телефоны с собой. Jelly не займет у вас больше месте чем обычные монеты. Выйдет смартфон в трех цветовых решениях, а именно белый, голубой и черный цвета. И аксессуаров будет ремень для крепление на руку при занятии спортом и черный силиконовый чехол.



Улучшенные версии Jelly 2.0 будут содержать 16 Гб своей памяти и 2 Гб оперативной памяти. Не смотря на свои размеры смартфон обещает быть по настоящему шустрым и довольно мощным. Процессор на смартфоне Quad Core 1,1 ГГц, будет установлен модуль GPS, обладать 2 модулями для сим-карт и последней версией андроид. Камера будет средненькая, передняя 2 Мега пикселя и задняя 8 Мега пикселей.



Батарея установлена мощностью в 950 мА/ч. Создатели заявляют, что такой батареи хватит на 3 дней в режиме использования и на 7 дней в режиме ожидания. Особенным плюсом для спортсменов может стать то, что им не потребуется теперь носить в штанах тяжелый объемный смартфон. Теперь с помощью ремешка мини смартфон можно закрепить на руку и без дискомфорта заниматься спортом.



Смартфон поддерживает абсолютно все самые популярные приложения, по этому вы не получите каких то негативных впечатлений от качества железа смартфона. Вы можете с удобством общаться на смартфоне с друзьями или играть в игры, для этого нужно просто скачать в веб магазине нужные приложения.



vBulletin [video]

Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru Проект из Китая собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo 1 263 729 долларов и хочет создать миниатюрный 4G смартфон. Привлеченные средства превысили все ожидания создателей проекта. Так сумма инвестиций составила 4171 процентов от желаемой суммы. Сбор средств завершен вчера 6 июня. Основатели получат все инвестированные средства и направят их на производство своей разработки.Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.Смартфон Jelly рассчитан на миниатюрных людей, или для тех ситуаций, когда не хочется брать громоздкие телефоны с собой. Jelly не займет у вас больше месте чем обычные монеты. Выйдет смартфон в трех цветовых решениях, а именно белый, голубой и черный цвета. И аксессуаров будет ремень для крепление на руку при занятии спортом и черный силиконовый чехол.Улучшенные версии Jelly 2.0 будут содержать 16 Гб своей памяти и 2 Гб оперативной памяти. Не смотря на свои размеры смартфон обещает быть по настоящему шустрым и довольно мощным. Процессор на смартфоне Quad Core 1,1 ГГц, будет установлен модуль GPS, обладать 2 модулями для сим-карт и последней версией андроид. Камера будет средненькая, передняя 2 Мега пикселя и задняя 8 Мега пикселей.Батарея установлена мощностью в 950 мА/ч. Создатели заявляют, что такой батареи хватит на 3 дней в режиме использования и на 7 дней в режиме ожидания. Особенным плюсом для спортсменов может стать то, что им не потребуется теперь носить в штанах тяжелый объемный смартфон. Теперь с помощью ремешка мини смартфон можно закрепить на руку и без дискомфорта заниматься спортом.Смартфон поддерживает абсолютно все самые популярные приложения, по этому вы не получите каких то негативных впечатлений от качества железа смартфона. Вы можете с удобством общаться на смартфоне с друзьями или играть в игры, для этого нужно просто скачать в веб магазине нужные приложения.Уникальность: 100.00%Специально для mmgp.ru

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