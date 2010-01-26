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Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона Jelly

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Старый Вчера, 23:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 191
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Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона Jelly


Стартап из Китая хочет создать миниатюрный 4G смартфон Jelly и собрали 1,3 миллиона долларов инвестиций

Проект из Китая собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo 1 263 729 долларов и хочет создать миниатюрный 4G смартфон. Привлеченные средства превысили все ожидания создателей проекта. Так сумма инвестиций составила 4171 процентов от желаемой суммы. Сбор средств завершен вчера 6 июня. Основатели получат все инвестированные средства и направят их на производство своей разработки.

Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.


Смартфон Jelly рассчитан на миниатюрных людей, или для тех ситуаций, когда не хочется брать громоздкие телефоны с собой. Jelly не займет у вас больше месте чем обычные монеты. Выйдет смартфон в трех цветовых решениях, а именно белый, голубой и черный цвета. И аксессуаров будет ремень для крепление на руку при занятии спортом и черный силиконовый чехол.

Улучшенные версии Jelly 2.0 будут содержать 16 Гб своей памяти и 2 Гб оперативной памяти. Не смотря на свои размеры смартфон обещает быть по настоящему шустрым и довольно мощным. Процессор на смартфоне Quad Core 1,1 ГГц, будет установлен модуль GPS, обладать 2 модулями для сим-карт и последней версией андроид. Камера будет средненькая, передняя 2 Мега пикселя и задняя 8 Мега пикселей.

Батарея установлена мощностью в 950 мА/ч. Создатели заявляют, что такой батареи хватит на 3 дней в режиме использования и на 7 дней в режиме ожидания. Особенным плюсом для спортсменов может стать то, что им не потребуется теперь носить в штанах тяжелый объемный смартфон. Теперь с помощью ремешка мини смартфон можно закрепить на руку и без дискомфорта заниматься спортом.

Смартфон поддерживает абсолютно все самые популярные приложения, по этому вы не получите каких то негативных впечатлений от качества железа смартфона. Вы можете с удобством общаться на смартфоне с друзьями или играть в игры, для этого нужно просто скачать в веб магазине нужные приложения.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
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ELENA BAR вне форума  
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Lonsdayl (Вчера)
Старый Вчера, 23:08
#2
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Луганская Область/ЛНР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,139
Благодарностей: 231
УГ: 1
КП: 0.222
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Активно шли к Лопатам и прочим Фаблетам и снова вернулись чуть ли не к «истокам», только с новым железом?
chibic на форуме  
Старый Вчера, 23:16
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,335
Благодарностей: 850
УГ: 6
КП: 0.406
подарки
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от ELENA BAR Посмотреть сообщение
Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.
А что на нем можно будет рассмотреть, экран такой маленький...
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Старый Вчера, 23:30
#4
Специалист
 
Имя: Alex Kirhen
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 594
Благодарностей: 196
УГ: 1
КП: 0.343
подарки
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Думаю для спортсменов больше подойдут набирающие популярность смарт часы. Они еще меньше этого смартфона, с них тоже можно звонить, писать смс, слушать музыку и скачать нужные для тренировок приложения. Вот только часы наверняка будут уступать в мощности данного смартфона. И в этом будет его плюс.
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kirhen на форуме  
Старый Вчера, 23:36
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,335
Благодарностей: 850
УГ: 6
КП: 0.406
подарки
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от kirhen Посмотреть сообщение
Думаю для спортсменов больше подойдут набирающие популярность смарт часы. Они еще меньше этого смартфона, с них тоже можно звонить, писать смс, слушать музыку и скачать нужные для тренировок приложения. Вот только часы наверняка будут уступать в мощности данного смартфона. И в этом будет его плюс.
И часы — это дополнение к телефону, они же не как отдельная единица
__________________
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Старый Вчера, 23:49
#6
Специалист
 
Имя: Alex Kirhen
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.01.2010
Сообщений: 594
Благодарностей: 196
УГ: 1
КП: 0.343
подарки
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
И часы — это дополнение к телефону, они же не как отдельная единица
Есть уже как отдельная единица. Вставляете в часы сим карту, часы на руку, блютуз гарнитуру в уши и побежал. Если кто то позвонит, то на ходу можно ответить.
Вот например
http://rozetka.com.ua/atrix_smart_wa...05819/#tab=all
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kirhen на форуме  
Старый Вчера, 23:54
#7
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Луганская Область/ЛНР
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,139
Благодарностей: 231
УГ: 1
КП: 0.222
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А что на нем можно будет рассмотреть, экран такой маленький...
А как раньше рассматривали? Первые сенсорные телефоны такими и были
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Метки
инвестиции, краудфандинг, смартфон, стартап
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