Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона Jelly
Стартап из Китая хочет создать миниатюрный 4G смартфон Jelly и собрали 1,3 миллиона долларов инвестиций
Проект из Китая собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo 1 263 729 долларов и хочет создать миниатюрный 4G смартфон. Привлеченные средства превысили все ожидания создателей проекта. Так сумма инвестиций составила 4171 процентов от желаемой суммы. Сбор средств завершен вчера 6 июня. Основатели получат все инвестированные средства и направят их на производство своей разработки.
Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.
Смартфон Jelly рассчитан на миниатюрных людей, или для тех ситуаций, когда не хочется брать громоздкие телефоны с собой. Jelly не займет у вас больше месте чем обычные монеты. Выйдет смартфон в трех цветовых решениях, а именно белый, голубой и черный цвета. И аксессуаров будет ремень для крепление на руку при занятии спортом и черный силиконовый чехол.
Улучшенные версии Jelly 2.0 будут содержать 16 Гб своей памяти и 2 Гб оперативной памяти. Не смотря на свои размеры смартфон обещает быть по настоящему шустрым и довольно мощным. Процессор на смартфоне Quad Core 1,1 ГГц, будет установлен модуль GPS, обладать 2 модулями для сим-карт и последней версией андроид. Камера будет средненькая, передняя 2 Мега пикселя и задняя 8 Мега пикселей.
Батарея установлена мощностью в 950 мА/ч. Создатели заявляют, что такой батареи хватит на 3 дней в режиме использования и на 7 дней в режиме ожидания. Особенным плюсом для спортсменов может стать то, что им не потребуется теперь носить в штанах тяжелый объемный смартфон. Теперь с помощью ремешка мини смартфон можно закрепить на руку и без дискомфорта заниматься спортом.
Смартфон поддерживает абсолютно все самые популярные приложения, по этому вы не получите каких то негативных впечатлений от качества железа смартфона. Вы можете с удобством общаться на смартфоне с друзьями или играть в игры, для этого нужно просто скачать в веб магазине нужные приложения.
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от ELENA BAR
Смартфон Jelly обладает миниатюрными параметрами, но отличной начинкой. В смартфоне установлена последняя версия ОС Android Nougat 7.0, а так же модуль связи 4G. Стоит на мини смартфоне и аккумулятор большой емкости, что позволит долгое время функционировать без подзарядки.
А что на нем можно будет рассмотреть, экран такой маленький...
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Думаю для спортсменов больше подойдут набирающие популярность смарт часы. Они еще меньше этого смартфона, с них тоже можно звонить, писать смс, слушать музыку и скачать нужные для тренировок приложения. Вот только часы наверняка будут уступать в мощности данного смартфона. И в этом будет его плюс.
Re: Стартап из Китая собрал $1,3 млн. инвестиций на создание миниатюрного смартфона J
Цитата:
Сообщение от kirhen
Думаю для спортсменов больше подойдут набирающие популярность смарт часы. Они еще меньше этого смартфона, с них тоже можно звонить, писать смс, слушать музыку и скачать нужные для тренировок приложения. Вот только часы наверняка будут уступать в мощности данного смартфона. И в этом будет его плюс.
И часы — это дополнение к телефону, они же не как отдельная единица