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НБУ смягчил условия предоставления кредитов Фонда гарантирования вкладов

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НБУ смягчил условия предоставления кредитов Фонда гарантирования вкладов
Национальный банк Украины смягчил условия предоставления кредитов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что будет способствовать повышению эффективности поддержки ликвидности Фонда и, соответственно, усилению защиты интересов вкладчиков банков.

Во-первых, отныне Фонд вправе обратиться в Национальный банк с ходатайством об изменении условий кредитного договора при наличии на то обоснованной потребности. Ходатайство должно быть подано не позднее чем за 15 рабочих дней до наступления срока исполнения очередных обязательств по кредиту.
В частности, Фонд будет возможность удлинять срок пользования кредитом от НБУ. При этом, общий срок пользования кредитом с учетом всех продолжений должен составлять не более 5 лет. Также, в случае продления срока пользования кредитом процентная ставка по ним устанавливается на уровне действующей процентной ставки по кредитному договору, но не менее учетной ставки НБУ на дату принятия решения о продлении срока пользования кредитом.

Во-вторых, смягчен требования по срокам погашения государственных облигаций, которые предоставляются Фондом в залог по кредиту. Ранее НБУ принимал в качестве залога те ОВГЗ, срок погашения которых наступает не ранее чем через два дня после срока погашения кредита. Теперь в качестве залога принимаются в том числе бумаги, срок погашения которых наступает не ранее чем день погашения кредита или его соответствующей части.

В то же время Национальный банк уточнил порядок пользования Фондом кредитам НБУ в случае наличия у Фонда свободной ликвидности. Фонд будет обязан досрочно (полностью или частично) вернуть кредит, при наличии свободной ликвидности на основании ежемесячного расчета с учетом требований Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц». При этом минимальный объем средств Фонда не может быть ниже 2,5% от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков.

Национальный банк, в свою очередь, вправе осуществлять в день погашения облигаций договорное списание средств с текущих счетов Фонда на погашение задолженности по кредиту, если день погашения приходится на день возврата кредита.

Эти шаги позволят Национальному банку повысить эффективность работы с Фондом и нивелировать собственные риски как кредитора.

По материалам НБУ
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Метки
вкладов, гарантирования, нбу, фонд
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