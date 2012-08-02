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Суммарный доход от Apple Store достиг $ 100 млрд

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#1
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Имя: Александр
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Суммарный доход от Apple Store достиг $ 100 млрд
По мере роста продаж iPhone, в течение последних лет руководство предпринимало попытки переключить внимание инвесторов на быстрорастущий сегмент услуг технологического гиганта. В перспективе, новый сегмент станет более надежным источником доходов, чем колеблющееся продажи устройств Apple.



Сегмент услуг Apple имеет широкую линейку драйверов роста, включая продажи App Store, Apple Pay, Apple Music и тд. Но главным катализатором роста является App Store. Именно эту информацию яблочный гигант выделил для инвесторов, которые интересуются акциями Apple. В четверг компания поделилась предстоящим обновлением для магазина приложений, и рассказала об успехах платформы. На презентации Apple рассказала, что суммарное количество денег, выплаченных разработчиком достигло отметки $ 70 млрд. Вот что нужно знать инвестору об App Store:
  • Общий доход от магазина приложений достиг $ 100 млрд, включая 30% комиссии Apple и 70% выплат разработчикам.
  • Яблочный гигант за все время существования App Store заработал на нем $ 30 млрд.
  • С августа 2016 года доход разработчиков вырос на 40%, увеличившись с $ 50 млрд до $ 70 млрд.
  • По сравнению с результатами прошлого года, количество загрузок с App Store увеличилось на 70%.

Во время презентации Apple сообщила, что главными стимуляторами роста App store стали приложения в разделе «Игры и развлечения», а именно: Pokemon GO и Super Mario, и подписки на компании потокового телевидения, такие как Netflix и Hulu. Кроме того, благодаря изменению политики Apple касательно повторных подписок (изменение произошло в прошлом году), за год общее количество повторных подписок увеличилось на 58%.

Почему результаты деятельности App Store настолько важны?

Инвесторы смотрят на сегмент услуг Apple в качестве следующего двигателя роста технологического гиганта. В последнем квартале доходы Apple от услуг увеличились на 18%, что помогает компенсировать замедление роста продажи iPhone, доходы от которого уменьшились на 1% в годовом исчислении. Безусловно, доход Apple на рынке услуг намного меньше, чем от продаж iPhone. Для сравнения, во втором квартале 2017 года сервисы принесли яблочной компании $ 7 млрд, а продажи iPhone — $ 33 млрд. Во втором квартале услуги заняли 13,3% общей выручки компании по сравнению с 11,8% в том же квартале 2016 года.

Инвесторы пристально следят за новым и стабильным источником денег Apple. В перспективе, технический гигант вдвое увеличит доход от услуг до 2020 года. Чтобы продолжать расти и развиваться, Apple нуждается в стабильном росте доходов от Apple Store и других сервисов.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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