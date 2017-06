CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,009 Благодарностей: 812 УГ: 3 КП: 0.170 подарки

Стартап Coursera привлек $64 млн для создания новых обучающих продуктов



Поскольку стоимость обучения в классах продолжает расти, а затраты на вычисления продолжают снижаться, мы видим расцвет стартапов, нацеленных на рынок онлайн-обучения. Как дополнительное подтверждение этому один из лидеров данной индустрии стартап Coursera сегодня объявил о привлечении $64 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования.



Генеральный директор Coursera Рик Левин (который, кстати, присоединился к компании после того, как занимал должность президента одного из самых престижных институтов старой образовательной системы – Йельского университета) сообщил, что компания планирует использовать полученные средства для ускорения развития своего бизнеса в следующих направлениях: разработка новых технологий в таких сферах, как искусственный интеллект для улучшения и персонализации опыта обучения; расширение ассортимента полных онлайн-курсов (по сравнению с краткосрочными курсами и одноразовыми классами); продолжение создания новых продуктов, ориентируясь на некоммерческие организации и предприятия, а также на свои собственные потребности в области развития и обучения.



Левин сообщил, что Coursera не раскрывает свою оценочную стоимость после сегодняшнего раунда, но согласно источникам, близким к компании, она составляет около 800 миллионов долларов – значительный рост после предыдущего раунда, при котором оценка Coursera была равна примерно 500 миллионам долларов.



Еще одним признаком большого ажиотажа на этом рынке является размер данного раунда. Полный список инвесторов очень впечатляет. Он включает в себя всех действующих инвесторов – GSV Asset Management, Learn Capital, New Enterprise Associates, а также Kleiner Perkins Caufield Byers. Кроме того, в качестве нового инвестора также участвовал венчурный фонд Lampert Foundation, занимающий видное место в образовательной индустрии. С учетом текущего раунда общий размер привлеченных стартапом средств достиг $210 млн.







Текущее финансирование поступило благодаря тому, что в сервисе Coursera, основанном в 2012 году, зарегистрировалось 26 миллионов пользователей на различные курсы и другие обучающие программы: среди них 2000 курсов по 180 специальностям; получение степени магистра в области бизнеса, вычислительной техники, инноваций и бухгалтерского учета; обучающие курсы для предприятий и некоммерческих организаций. С данным стартапом сотрудничают 150 университетов.



Большинство из указанных 26 миллионов пользователей появились благодаря краткосрочным усилиям компании. При этом Левин сообщил, что активно разрабатываются новые программы, и компания ожидает, что они со временем также будут пользоваться повышенным спросом. Сегодня существует уже около 50 компаний, предлагающих курсы через Coursera, включая BCG, BNY Mellon, L'Oreal, Paypal и Air France KLM, а также правительственные и некоммерческие организации из США, Пакистана, Египта, Малайзии и Сингапура.



”Мы рады видеть, что Coursera стала одной из лидирующих платформ онлайн-обучения во всем мире, с огромной базой знаний и образовательным контентом от ведущих университетов и компаний“, – отметил Майкл Мо, основатель и главный исполнительный директор GSV Asset Management. ”На глобальном рынке и в экономике, основанной на знаниях, образование влияет не только на то, насколько хорошо работает человек, но и на сами компании и даже страны“.



YouTube YouTube

В то время как некоторые из пользователей выступают за то, чтобы отказаться от традиционного образования, есть много и тех, кто выступает против этого. Вероятно, наиболее интересными и наиболее успешными из подобных предложений будут те, которые не пытаются заменить существующие учебные заведения, и те, что открывают новые возможности людям, которые, возможно, не имеют времени или денег, чтобы изучать что-то по-другому.



К подобным проектам относятся некоторые из перспективных стартапов, нацеленных на молодых людей, такие как китайский Yuanfudao, который недавно достиг оценки в 1,1 миллиарда долларов, и VIPKid, который в прошлом году появился из ниоткуда и привлек 100 миллионов долларов, а также американский Age of Learning, который также получил финансирование при оценке в 1 миллиард долларов.



Как сообщил Левин, Coursera видит себя в том же сегменте рынка: ”Наш среднестатистический пользователь женат, имеет детей и работает, а не тот, кто мог бы поступить в Университет Иллинойса для своего обучения“, – отметил он.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/07/on...00m-valuation/



https://text.ru/antiplagiat/5938421c41c88 Поскольку стоимость обучения в классах продолжает расти, а затраты на вычисления продолжают снижаться, мы видим расцвет стартапов, нацеленных на рынок онлайн-обучения. Как дополнительное подтверждение этому один из лидеров данной индустрии стартап Coursera сегодня объявил о привлечении $64 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования.Генеральный директор Coursera Рик Левин (который, кстати, присоединился к компании после того, как занимал должность президента одного из самых престижных институтов старой образовательной системы – Йельского университета) сообщил, что компания планирует использовать полученные средства для ускорения развития своего бизнеса в следующих направлениях: разработка новых технологий в таких сферах, как искусственный интеллект для улучшения и персонализации опыта обучения; расширение ассортимента полных онлайн-курсов (по сравнению с краткосрочными курсами и одноразовыми классами); продолжение создания новых продуктов, ориентируясь на некоммерческие организации и предприятия, а также на свои собственные потребности в области развития и обучения.Левин сообщил, что Coursera не раскрывает свою оценочную стоимость после сегодняшнего раунда, но согласно источникам, близким к компании, она составляет около 800 миллионов долларов – значительный рост после предыдущего раунда, при котором оценка Coursera была равна примерно 500 миллионам долларов.Еще одним признаком большого ажиотажа на этом рынке является размер данного раунда. Полный список инвесторов очень впечатляет. Он включает в себя всех действующих инвесторов – GSV Asset Management, Learn Capital, New Enterprise Associates, а также Kleiner Perkins Caufield Byers. Кроме того, в качестве нового инвестора также участвовал венчурный фонд Lampert Foundation, занимающий видное место в образовательной индустрии. С учетом текущего раунда общий размер привлеченных стартапом средств достиг $210 млн.Текущее финансирование поступило благодаря тому, что в сервисе Coursera, основанном в 2012 году, зарегистрировалось 26 миллионов пользователей на различные курсы и другие обучающие программы: среди них 2000 курсов по 180 специальностям; получение степени магистра в области бизнеса, вычислительной техники, инноваций и бухгалтерского учета; обучающие курсы для предприятий и некоммерческих организаций. С данным стартапом сотрудничают 150 университетов.Большинство из указанных 26 миллионов пользователей появились благодаря краткосрочным усилиям компании. При этом Левин сообщил, что активно разрабатываются новые программы, и компания ожидает, что они со временем также будут пользоваться повышенным спросом. Сегодня существует уже около 50 компаний, предлагающих курсы через Coursera, включая BCG, BNY Mellon, L'Oreal, Paypal и Air France KLM, а также правительственные и некоммерческие организации из США, Пакистана, Египта, Малайзии и Сингапура.”Мы рады видеть, что Coursera стала одной из лидирующих платформ онлайн-обучения во всем мире, с огромной базой знаний и образовательным контентом от ведущих университетов и компаний“, – отметил Майкл Мо, основатель и главный исполнительный директор GSV Asset Management. ”На глобальном рынке и в экономике, основанной на знаниях, образование влияет не только на то, насколько хорошо работает человек, но и на сами компании и даже страны“.В то время как некоторые из пользователей выступают за то, чтобы отказаться от традиционного образования, есть много и тех, кто выступает против этого. Вероятно, наиболее интересными и наиболее успешными из подобных предложений будут те, которые не пытаются заменить существующие учебные заведения, и те, что открывают новые возможности людям, которые, возможно, не имеют времени или денег, чтобы изучать что-то по-другому.К подобным проектам относятся некоторые из перспективных стартапов, нацеленных на молодых людей, такие как китайский Yuanfudao, который недавно достиг оценки в 1,1 миллиарда долларов, и VIPKid, который в прошлом году появился из ниоткуда и привлек 100 миллионов долларов, а также американский Age of Learning, который также получил финансирование при оценке в 1 миллиард долларов.Как сообщил Левин, Coursera видит себя в том же сегменте рынка: ”Наш среднестатистический пользователь женат, имеет детей и работает, а не тот, кто мог бы поступить в Университет Иллинойса для своего обучения“, – отметил он.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________