inik1080 Мастер

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Kasikorn Bank запускает фонд на $30 миллионов для финтех-отрасли

Расположенный в Таиланде Kasikorn Bank объявил о запуске своего первого технологического фонда объемом 1 миллиард тайских батов, что составляет 30 миллионов долларов США.



Kasikorn, основанный в 1945 году и являющийся одним из крупнейших банков Таиланда, называет этот фонд Beacon ("сигнальный фонарь") и он нацелен на поддержку стартапов, базирующихся как в Таиланде, так и за пределами страны. Танапонг На Ранонг возглавит этот фонд.



Инвестиционный тезис "учиться у стартапов и улучшать нашу стратегию выхода на рынок" - сказал На Ранонг в интервью, добавив, что банк не будет навешивать кандалы на свои портфельные компании.



Капитал, который на 100% предоставлен банком, будет направляться на прямые инвестиции в стартапы, а также на вклады в фонды венчурных компаний в виде партнера с ограниченной ответственностью. Kasikorn заявил, что он уже поддержал Dymon Asia - финтех-фонд, расположенный в Сингапуре и нацеленный на финальное закрытие с суммой 50 миллионов долларов. Также средства были инвестированы в бангкокскую компанию FlowAccount, это первая прямая инвестиция в стартап.



В дальнейшем, фонд нацелен на совершение 3-5 сделок в год, начиная с посевной стадии финансирования и до Серии А, причем интерес будут представлять все аспекты финтех-отрасли. Фирма намерена возглавлять раунды в одиночку или совместно с другим инвестором, а обычный размер инвестиций будет колебаться от 500 000 до 3 миллионов долларов, хотя пока неизвестно какая часть фонда зарезервирована для последующих этапов финансирования. Рассчитывают, что средства фонда будут расходоваться в течение 4-6 лет.



"Самые важные рынки для нашего внимания - это Юго-Восточная Азия, но мы также надеемся на сотрудничество с компаниями в Европе и Китае. Рынок США на данный момент не является основной целью" - сказал старший менеджер по инвестициям Пхотчара Срипинча.



Beacon планирует инвестировать еще в два фонда кроме Dymon и они помогут лучше понять специфику работы в новых регионах. "Сначала нам нужно расширить горизонт и узнать о новых экосистемах, прежде чем делать прямые инвестиции за пределами Юго-Восточной Азии"- добавил Срипинча.



Kasikorn является одним из нескольких банков в Таиланде, которые проявили активный интерес к технологическим стартапам. Bangkok Bank сотрудничал с гонконгской компанией Nest, предлагая программу ускоренного развития, а Siam Commercial Bank (SCB) запустил подразделение Digital Ventures, которое занимается инвестициями в стартапы и фонды.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Расположенный в Таиланде Kasikorn Bank объявил о запуске своего первого технологического фонда объемом 1 миллиард тайских батов, что составляет 30 миллионов долларов США.Kasikorn, основанный в 1945 году и являющийся одним из крупнейших банков Таиланда, называет этот фонд Beacon ("сигнальный фонарь") и он нацелен на поддержку стартапов, базирующихся как в Таиланде, так и за пределами страны. Танапонг На Ранонг возглавит этот фонд.Инвестиционный тезис "учиться у стартапов и улучшать нашу стратегию выхода на рынок" - сказал На Ранонг в интервью, добавив, что банк не будет навешивать кандалы на свои портфельные компании.Капитал, который на 100% предоставлен банком, будет направляться на прямые инвестиции в стартапы, а также на вклады в фонды венчурных компаний в виде партнера с ограниченной ответственностью. Kasikorn заявил, что он уже поддержал Dymon Asia - финтех-фонд, расположенный в Сингапуре и нацеленный на финальное закрытие с суммой 50 миллионов долларов. Также средства были инвестированы в бангкокскую компанию FlowAccount, это первая прямая инвестиция в стартап.В дальнейшем, фонд нацелен на совершение 3-5 сделок в год, начиная с посевной стадии финансирования и до Серии А, причем интерес будут представлять все аспекты финтех-отрасли. Фирма намерена возглавлять раунды в одиночку или совместно с другим инвестором, а обычный размер инвестиций будет колебаться от 500 000 до 3 миллионов долларов, хотя пока неизвестно какая часть фонда зарезервирована для последующих этапов финансирования. Рассчитывают, что средства фонда будут расходоваться в течение 4-6 лет."Самые важные рынки для нашего внимания - это Юго-Восточная Азия, но мы также надеемся на сотрудничество с компаниями в Европе и Китае. Рынок США на данный момент не является основной целью" - сказал старший менеджер по инвестициям Пхотчара Срипинча.Beacon планирует инвестировать еще в два фонда кроме Dymon и они помогут лучше понять специфику работы в новых регионах. "Сначала нам нужно расширить горизонт и узнать о новых экосистемах, прежде чем делать прямые инвестиции за пределами Юго-Восточной Азии"- добавил Срипинча.Kasikorn является одним из нескольких банков в Таиланде, которые проявили активный интерес к технологическим стартапам. Bangkok Bank сотрудничал с гонконгской компанией Nest, предлагая программу ускоренного развития, а Siam Commercial Bank (SCB) запустил подразделение Digital Ventures, которое занимается инвестициями в стартапы и фонды.Специально для mmgp.ru

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