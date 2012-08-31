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В Госдуму внесут закон о криптовалюте

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В Госдуму внесут закон о криптовалюте

Легализовать биткоины и альткоины предлагает ЛДПР.

Член фракции ЛДПР Андрей Луговой, выступая в Госдуме, с финансированием терроризма предложил бороться не запретом криптовалют, а их легализацией. Соответствующий законопроект, по его словам, уже готовится.

Цитата:
«Весь мир столкнулся с криптовалютой, -
заметил он. -
Цитата:
Это не зло, а явление, на которое Росфинмониторинг не обращает внимание. Пришло время для принятия закона о криптовалюте. Ее не нужно отменять, а придать ей соответствующий статус».
Статус, который в России собираются присвоить биткоинам и альткоинам, либерал-демократы пропишут в законе.

Цитата:
«У нас в Госдуме работает группа и мы надеемся, что в сентябре мы предложим этот закон к первому чтению», -
отметил Луговой.

__________________
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