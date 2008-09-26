Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.

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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
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Старый Сегодня, 21:52
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,122
Благодарностей: 2,170
УГ: 7
КП: 0.382
подарки
Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Fair-Change.com – автоматический сервис для обмена электронных валют.


Доброго времени суток

Рады представить честный, автоматический обменник электронных валют

FAIR-CHANGE.COM

В настоящее время для обмена доступны направления:

Bitcoin
Perfect Money
Payeer
Advancecash
Яндекс.Деньги
Qiwi ( в ручном режиме )
Nixmoney
OKPay

Актуальные суммы резервов Вы можете проверить на нашем сайте.

Особенности нашего обменника:

- Мгновенный обмен. Большинство направлений меняем в автоматическом режиме;
- Верифицированные кошельки;
- Оперативная техподдержка (онлайн чат, почта, телеграм);
- Выгодная партнерская программа;
- Конкурсы и акции в соцсетях;

Контакты:

E-mail: support@fair-change.com

Telegram: @Fairmonitor

Skype (только по ссылке, в сети много мошенников)

Telegram Канал


ВКонтакте



Режим работы службы поддержки:

Пн-Пт с 10:00 до 22:00 мск

Сб-Вс с 10:00 до 18:00 мск
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Последний раз редактировалось andkrs; Сегодня в 21:55.
andkrs вне форума  
Сказали спасибо 5 раз(а):
Bona (Сегодня), FairMonitor (Сегодня), teorema (Сегодня), Zesarius (Сегодня), Алина (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:25
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Отличный обменник. Очень качественно и быстро делает работу
__________________
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ilnurok на форуме  
Сказали спасибо:
FairMonitor (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:30
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.03.2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Обменял)
Круто! Быстро! Выгодно!

Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
59064d00-7df9-46ce-997f-e4a27decf18f
От:
gdud98@ mail.ru

Сумма:
21.78 USD
Примечание:
Fair-Change.com application 313
__________________
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garilas13 на форуме  
Старый Сегодня, 22:30
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 30
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.

Меняла AdvCash на Payeer. Отличный курс. Быстро. Удобно.
Понравилось. Рекомендую всем знакомым.
__________________
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teorema на форуме  
Старый Сегодня, 22:32
#5
Топ Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 7,487
Благодарностей: 3,905
УГ: 0
КП: 0.037
подарки
Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Пользовался услугами этого обменника! Всё прошло отлично! Желаю удачи в бизнесе!
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yura8943 на форуме  
Старый Сегодня, 22:34
#6
Любитель
 
Имя: Алина
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 272
Благодарностей: 344
УГ: 5
КП: 0.000
подарки
Производила обмен с биткоина на эдвакеш, все прошло очень быстро, благодарна за оперативный обмен. Номер заявки Id 109.
__________________
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Алина на форуме  
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