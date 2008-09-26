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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
При поддержке
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Сегодня, 22:49
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Сегодня, 21:52
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#1
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Представитель FairMonitor
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,122
Благодарностей: 2,170
УГ: 7
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Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Доброго времени суток
Рады представить честный, автоматический обменник электронных валют
FAIR-CHANGE.COM
В настоящее время для обмена доступны направления:
Bitcoin
Perfect Money
Payeer
Advancecash
Яндекс.Деньги
Qiwi ( в ручном режиме )
Nixmoney
OKPay
Актуальные суммы резервов Вы можете проверить на нашем сайте.
Особенности нашего обменника:
- Мгновенный обмен.
Большинство направлений меняем в автоматическом режиме;
- Верифицированные кошельки
;
- Оперативная техподдержка
(онлайн чат, почта, телеграм);
- Выгодная партнерская программа
;
- Конкурсы и акции
в соцсетях;
Контакты:
E-mail: support@fair-change.com
Telegram:
@Fairmonitor
Skype
(только по ссылке, в сети много мошенников)
Telegram Канал
ВКонтакте
Режим работы службы поддержки:
Пн-Пт с 10:00 до 22:00 мск
Сб-Вс с 10:00 до 18:00 мск
Последний раз редактировалось andkrs; Сегодня в 21:55.
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Сегодня, 22:25
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#2
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 153
Благодарностей: 38
УГ: 0
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Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Отличный обменник. Очень качественно и быстро делает работу
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Сегодня, 22:30
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#3
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.03.2017
Сообщений: 16
Благодарностей: 3
УГ: 0
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Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Обменял)
Круто! Быстро! Выгодно!
Внутренняя транзакция API
Transaction ID:
59064d00-7df9-46ce-997f-e4a27decf18f
От:
gdud98@ mail.ru
Сумма:
21.78 USD
Примечание:
Fair-Change.com application 313
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Сегодня, 22:30
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#4
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Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 107
Благодарностей: 30
УГ: 1
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Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Меняла AdvCash на Payeer. Отличный курс. Быстро. Удобно.
Понравилось. Рекомендую всем знакомым.
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Сегодня, 22:32
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#5
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Топ Мастер
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 7,487
Благодарностей: 3,905
УГ: 0
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Re: Fair-change.com - честный автоматический обмен по самому выгодному курсу.
Пользовался услугами этого обменника! Всё прошло отлично!
Желаю удачи в бизнесе!
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Сегодня, 22:34
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#6
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Любитель
Имя: Алина
Пол: Женский
Возраст: 32
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.09.2008
Сообщений: 272
Благодарностей: 344
УГ: 5
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Производила обмен с биткоина на эдвакеш, все прошло очень быстро, благодарна за оперативный обмен. Номер заявки Id 109.
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Сегодня, 22:49
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