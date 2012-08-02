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Во вторник цена на нефть обвалилась более чем на 4%

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Во вторник цена на нефть обвалилась более чем на 4%
В среду Управление по энергетической информации США опубликовало данные о неожиданном скоплении запасов нефти, после чего цена на топливо обрушилась. В отчете общается, что запасы товарной сырой нефти в США (за исключением запасов в Стратегическом нефтяном резерве) выросли на 3,3 миллиона баррелей, начиная с предыдущей недели. А по данным Bloomberg, инвесторы ожидали снижения на 3,137 миллиона баррелей.

Рынок отреагировал на неутешительные результаты, что вызвало падение нефти. Цена West Texas Intermediate снизилась более чем на 4%, а Brent — на 3,5%.



И это только одна из последних новостей в цепочке плохих факторов, влияющих на цену нефти. На прошлой неделе страны ОПЕК заявили о продлении договоренности касательно сокращения объема добычи нефти до 2018 года, но инвесторы надеялись на нечто большее. Позже на этой неделе государства Персидского залива частично отреагировали на дипломатические отношения с Катаром, в частности на мнения о будущем региона и «грубых нарушениях» со стороны катарских чиновников. После первоначального снижения цены, нисходящий тренд не прекращался.

В добавок ко всему, президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского климатического соглашения, что привело к реакции рынка и падении нефти на 1,2%.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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