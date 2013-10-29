AT&T получила патент на абонентский сервер, работающий на биткоине

Крупнейшая телекоммуникационная компания США AT&T получила патент на своего рода домашний абонентский сервер, поддерживаемый технологией биткоина.
Домашний абонентский сервер выполняет функции аутентификации и доставки мультимедийных данных для подписчиков. Патент AT&T, о котором сайт CoinDesk сообщал еще в прошлом году, был направлен на повышение устойчивости этих систем за счет создания распределенной сети узлов, которые обмениваются информацией.
AT&T впервые подала заявку на патент в апреле 2015 года. Согласно записям Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO), патент был получен 30 мая.
На момент выхода статьи, приложение отличалось тем, что AT&T не раскрыла большую часть своей работы с технологией ранее. Также было отмечено, что приложение для домашнего абонентского сервера заслуживает внимания еще и поточу, что оно показало, что AT&T сравнивает использование самого блокчейна биткоина с созданием собственного блокчейна.
Приложение имеет следующее объяснение:
“... в тех случаях, когда децентрализованная и распределенная защищенная домашняя система абонентских серверов использует блокчейн биткоина, можно получить преимущество от использования множества узлов, способствующих безопасности биткоин-транзакций».
Поскольку эта заявка была отправлена впервые, телекоммуникационная компания получила разрешение на получение еще одного патента, частично посвященного машинным платежам с криптовалютой, вроде биткоина.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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