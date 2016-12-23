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Стартап Yubico привлек $30 млн. инвестиций

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Стартап Yubico привлек $30 млн. инвестиций

Yubico, поставщик устройств для обеспечения аутентификации и шифрования современных сетей, привлек $30 млн. для финансирования ранних и новых выпусков.

В качестве инвесторов выступили New Enterprise Associates (NEA), Valley Fund и Bure. Такж стартап поддержали прежние инвесторы - Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce, и Рам Шрирам, председатель Yubico и член совета директоров Google.

Компания намерена использовать средства для роста своей команды на четырех континентах и для разработки новых продуктов.


Возглавляемый Стиной Эренсворд Yubico обеспечивает безопасный доступ к компьютерам, серверам и интернет-счетам через YubiKey, устройство обеспечивает надежную аппаратную защиту в системах и онлайн-сервисах. YubiHSM, его ультрапортативный аппаратный модуль безопасности, защищает конфиденциальные данные внутри стандартных серверов.

Офисы стартапа находятся в Швеции, Великобритании, Германии, США, Австралии и Сингапуре.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/yubic...n-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/593839d0e2d35
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