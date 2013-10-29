Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,759 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвестиционный менеджер по криптовалютам ищет $400 миллионов на новый фонд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:36
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,766
Благодарностей: 1,422
УГ: 6
КП: 0.677
подарки
Инвестиционный менеджер по криптовалютам ищет $400 миллионов на новый фонд
Инвестиционный менеджер по криптовалютам Тим Еннекинг собирается аккумулировать сумму в $ 400 млн для создания нового фонда.

Из свеже-заполненной формы Комиссии по ценным бумагам и биржам США мы видим, что Еннекинг запускает «Crypto Asset Fund» (фонд криптоактивов), зарегистрированный в штате Делавэр. Впервые сообщил об этой новости CNBC.
Из этой заявки следует, что фонд пока не выпустил никаких акций. Минимальная сумма, требуемая внешними инвесторами для получения доли, составляет 5000 долларов США.
Эннекинг сказал CNBC, что фонд будет направлен на инвестиции в более широкий перечень цифровых валют и блокчейн-активов. Он также сказал, что фонд, в том виде в котором он существует на данный момент, отвечает на существующий интерес со стороны институциональных инвесторов, желающих получить долю на рынке.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Компания Honeywell запускает инвестиционный фонд на сумму $100 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.05.2017 18:30
BV Investment Partners закрывает инвестиционный фонд на сумме $750 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2017 22:10
Pantera Capital открывает новый инвестиционный фонд с капиталом в 25 миллионов доллар pilot10 Новости криптовалют 0 14.01.2017 14:07
Новый фонд Sistema Venture Capital ищет стартапы VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.04.2016 22:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMID-339787314139. Нужен лимит $11
От ilezar в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
high-profit - high-profit.net
От hyip27 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
HighBornFinance - highbornfinance.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Shurupov
FT связала скачок курса биткоина с действиями Мавроди в Китае
От Shurupov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
Кредит Европа Банк - crediteurope.com.ua
От nlobp в разделе «Банки Украины»
Аватар SickWell
Ежедневный технический анализ по основным валютным парам от Bfx.ru
От SickWell в разделе «Аналитика от компаний»
.     
Пользователей
412,759
Тем
473,162
Сообщений
11,714,650

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube