Инвестиционный менеджер по криптовалютам ищет $400 миллионов на новый фонд

Инвестиционный менеджер по криптовалютам Тим Еннекинг собирается аккумулировать сумму в $ 400 млн для создания нового фонда.
Из свеже-заполненной формы Комиссии по ценным бумагам и биржам США мы видим, что Еннекинг запускает «Crypto Asset Fund» (фонд криптоактивов), зарегистрированный в штате Делавэр. Впервые сообщил об этой новости CNBC.
Из этой заявки следует, что фонд пока не выпустил никаких акций. Минимальная сумма, требуемая внешними инвесторами для получения доли, составляет 5000 долларов США.
Эннекинг сказал CNBC, что фонд будет направлен на инвестиции в более широкий перечень цифровых валют и блокчейн-активов. Он также сказал, что фонд, в том виде в котором он существует на данный момент, отвечает на существующий интерес со стороны институциональных инвесторов, желающих получить долю на рынке.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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