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Пенсионной системе США предсказали скорый крах

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Старый Сегодня, 21:05
#1
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Пенсионной системе США предсказали скорый крах


Многие эксперты считают социальную систему США финансовой пирамидой. Уже многие страховые компании США отказались от программы ObamaCare в силу ее убыточности. Пенсионная система США является составной частью общей системы страхования. В течении всего рабочего времени рабочие и служащие США совместно с работодателями откладывают деньги на свое пенсионное и страховое обеспечение в разнообразные пенсионные фонды. Согласно идеи пенсионного обеспечения, которая была введена в США в 1935 году, вложенные в фонды средства должны инвестироваться в экономику, акции различных предприятий и приносить дивиденды своим пользователям. Таким образом, к моменту выхода на пенсию, а это 63 года для женщин и 65 лет для мужчин на пенсионных счетах пользователей вместе с дивидендами должна скопиться крупная сумма.

В реальности все происходит следующим образом. Деньги работников и работодателей, направляемые в пенсионные фонды ни куда не инвестируются, так как денег пенсионных фондов не хватает даже на выплату пенсий настоящим пенсионерам, а о будущих пенсионеров и речи не идет. Мало того, что денег не хватает, на будущие пенсии их нет и не настоящие. Получается ситуация, когда выплата пенсий идет, а денег нет. Такая денежная дыра ежегодно компенсируется помощью из бюджета США. Чтобы избежать народного недовольства и протестных движений населения Правительство США из года в год субсидирует пенсионные фонды, большинство из которых частные. В 2015 году дефицит пенсионной системы США составлял 28 триллионов долларов. Если и дальше ситуация будет продолжаться к 2050 году совокупный дефицит пенсионных фондов США составит 137 триллионов долларов. Покрывать дефицит придется из бюджета США, так как ни один частный банк не будет финансировать заведомо убыточные пенсионные фонды.

Всего по данным Всемирного экономического форума общий дефицит пенсионной системы всех стран мира к 2050 году составит 427.8 триллиона долларов.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/07/usapensfall/

https://text.ru/antiplagiat/5938310377902
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 21:12
#2
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Имя: Александр
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Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
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Re: Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Мало того, что денег не хватает, на будущие пенсии их нет и не настоящие. Получается ситуация, когда выплата пенсий идет, а денег нет. Такая денежная дыра ежегодно компенсируется помощью из бюджета США.
Поправьте немного текст, "на настоящие".

А в целом да, **** с американской системой накопления, хотя многие страховые фонды при продаже услуг показывают как хорошо живут за бугром и что там страхование и деньги в пенсионных фондах хранят все, ведь за этим стоит красивая старость)
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