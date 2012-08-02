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Morgan Stanley проведет конкурс талантов среди технологических стартапов

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Morgan Stanley проведет конкурс талантов среди технологических стартапов
Крупнейший американский банковский холдинг Morgan Stanley решил провести конкурс талантов:
  • В закрытом мероприятии примут участие только 80 человек с Уолл-стрит и 85 технологических стартапов, которые надеются одержать победу для развития своего бизнеса.
  • Все проекты будут поделены на категории по 10-12 стартапов, из которых только один или два из каждой группы одержат победу.



На этой неделе Morgan Stanley проведет собственный конкурс талантов — 17-й Международный инновационный саммит в Силиконовой долине. Это будет самый крупный саммит, организованный компанией — в нем будут участвовать 65 существующих вендоров и 85 приглашенных стартапов. Все номинации будут распределяться венчурными капиталистами, а каждый проект конкурирует в одном из восьми инновационных направлений Morgan Stanley. Холдинг заинтересован в проектах в разных сферах, начиная с виртуальной реальности и машинного обучения, заканчивая кибербезопасностью и квантовыми вычислениями. Цель: найти проекты и команды для сотрудничества, которые помогут Morgan Stanley с реализацией собственных технических задач.

Шон Меламед, возглавляющий стратегические партнерские отношения Morgan Stanley, сказал, что банк понимает важность сотрудничества с технологическими проектами. Он добавил, что нет ни одной технологии или тенденции, которая вредит банковской отрасли, и что развитие возможно только при сочетании множества услуг и технологий. В рамках инициативы сотрудничества с технологическими стартапами, Morgan Stanley ежегодно назначает премию в области инноваций. В этом году награда ушла облачному провайдеру информационной безопасности Zscaler, который при необходимости защищает данные консультантов Morgan Stanley при мобильном и беспроводном подключении. Один из предыдущих победителей премии — разработчик программного обеспечения Cloudera, которая теперь является неотъемлемой частью новой цифровой платформы Morgan Stanley для управления капиталом.

Генеральный директор Cloudera Том Рейли прокомментировал предстоящее мероприятие: «Наши первые встречи на саммите действительно трансформировали бизнес, и дали сильный толчок для развития».

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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