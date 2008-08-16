Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,748 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Приносит ли заработок биткоин-генератор или как я за 7 мин. заработала $53?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: А у вас получалось выводить прибыль с биткоин-генераторов?
Да! 0 0%
Нет! 0 0%
Я ими не увлекаюсь 0 0%
Как раз пытаюсь это сделать 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:42
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,290
Благодарностей: 2,338
УГ: 5
КП: 0.274
подарки
Приносит ли заработок биткоин-генератор или как я за 7 мин. заработала $53?
С формированием цифрового рынка и появлением криптовалют у потребителей возник спрос на заработок виртуальной валюты. Помимо создания личной фермы пользователям предложили облачный майнинг, торговлю на криптовалютных площадках, всевозможные краны, а также генератор-биткоинов. Но точно ли последний сервис радует прибылью? Сейчас попробуем в этом разобраться.




Что же это за зверь такой?

Современное население планеты уже давно усвоило, что бесплатная халява попадается исключительно в капканах. Многие компании, по типу форекс кухонь и всякого рода млм, преподали немало дельных уроков по этому поводу. Поэтому бывалые пользователи успешно «раскусили» сервис генератора биткоинов онлайн. Эти площадки настолько далеки от заработка, что их даже с хайпами и азартными площадками проблематично сравнивать.

Судя по названию, такие площадки, как рабочий биткоин генератор, должны генерировать топовый вид виртуальных монет. А за счет чего идут щедрые выплаты? Аккумулировать из воздуха деньги на счету у пользователя может позволить себе далеко не каждый житель нашей планеты. Ни один уважающий себя человек не пойдет на это, так как в убыток себе работать никто не станет.

По какому принципу налажена деятельность биткоин-генераторов?

…Читая всякую информацию о криптовалютах, вчера натолкнулась на крохотную заметку о генераторе биткоинов онлайн с активной ссылкой. Хотя у меня на тот момент сильно подвисала сеть, решила заглянуть на сайт. Узнав, что для работы на сервисе мощный ПК не нужен, решила зарегистрироваться и удовлетворить своё любопытство. За считанные секунды сайт определил мощность моего ноутбука и скорость интернета. Не смотря на то, что он подвисал, мне дали зелёный свет, заверив, что скорость сигнала вполне удовлетворительная. На экране появились сгенерированные логин с паролем. Не успела я авторизироваться, как генератор биткоинов приступил к работе.


Система, как видно на скрине, попросила меня подождать около 10 минут. Спустя 7 минут я уже заработала 53 доллара. Вау! Так легко и быстро, что даже не верится! Признаюсь, сначала у меня была эйфория.


Но когда стала оформлять заявку на вывод, смутило то, что кнопка поиска пропавшего платежа так грамотно уже внизу виднеется, словно так и приглашает на неё нажать. Естественно, на счету ЭПС никакого зачисления не было, и я воспользовалась поиском транзакции. Как видно со скрина, перевод нашёлся.




Разбор полётов

На главной странице этого рабочего биткоин генератора полно заметок о том, кто сколько за сегодня сгенерировал монет. Это ещё до регистрации меня насторожило, так как подобные заметки всегда оставляют коучи на страницах своих платных программ и вебинаров. А уже точно известно, что их информация никому не помогает. Поэтому они и размещают отзывы прямо над формой оплаты. Аналогично выглядели в своё время буклеты книжного маркетинга-афериста «Ридер Дайджест». Точно так же сейчас украшает свои каталоги и харьковский книжный клуб семейного досуга, когда проводит розыгрыш очередного автомобиля. Это первый был звоночек.


Второй момент, который меня напряг – это сгеренированный логин. Как видно со скрина, это цифра 93. Неужели за столько лет, а сайт работает уже не первый год, прошло регистрацию всего лишь 93 человека? Я не поверю, что после меня новому клиенту будет присвоен номер 1009 или вообще 1.

Ситуация с выводом средств меня даже рассмешила. Обычно администрация ресурса всегда указывает сразу, какой % комиссии будет списываться за обработку транзакции. А так как для вывода предлагалось несколько на правлений (скрин прилагается), то и % должен был быть разным. Вот вам и третий звоночек.


В сети пользователями оставлено предупреждение о том, что опасно с сайта генератора биткоинов скачивать программу, так как с ней может попасть на ПК вирус, который будет шпионить за вашими действиями и обо всём докладывать своему хозяину. Да и смешно как-то получается. Первую сумму монет получаешь без программы, а дальше генерировать биткоин без неё уже нельзя. Где же логика? А её и нет здесь, так как генератор биткоинов таким образом выманивает у всех пользователей денежки для своего кармана. Кто же пожалеет пару сотен рублей ради того, чтобы получить 53 доллара? Комиссию то мы везде платим за переводы.


Сегодня я снова заглянула на ресурс, программа сгенерировала мне ту же самую сумму денег, что и вчера. Вывод денег тоже предлагался на тех же самых условиях. Только вот в личном кабинете уже отсутствовала вчерашняя заявка на вывод. Похоже, не запрограммирован генератор биткоинов онлайн на длительное хранение утерянных переводов.

В завершение

Ну что же, заработала $53 я за 7 минут, да только не получила их на руки. Или жадность меня остановила от уплаты комиссии, или излишнюю бдительность я проявила, судить вам. Одно только скажу, с облачным майнингом не может этот ресурс быть связанным. В противном случае еще в момент регистрации предлагалось бы купить программу для скачивания. И к крану этот рабочий биткоин генератор не относится, потому что ни одной рекламы на сайте я не заметила. А как бы вы поступили на моём месте? Заплатили бы эту комиссию?



------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
instant-btc.eu биткоин генератор bokun Заработок Криптовалют 8 Вчера 10:46
Бесконечный заработок биткоин на вводе капчи - bitcaptcher.com vetvet85 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 64 23.05.2017 23:28
Какую долю доходов приносит вам заработок в сети? Ecu Заработок в интернете: общий форум 177 18.01.2017 23:04
Продам! Лучший генератор дорвеев Red.Button 2.4 (full) + Генератор шаблонов Vj_LinkinPark Скрипты/Программы 4 16.08.2008 22:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bura
Прогнозы на спорт
От bura в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
Аватар Olkibmonitor
PromtOil - promtoil.com
От Olkibmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
Бизнесмен потратил $500 000 на Мальдивы для своих сотрудников в Рождество
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Главное: микрозаймы по-новому
От moskva в разделе «Микрофинансовые организации»
Аватар МОЛ
В Венесуэле кассы по обмену купюр в 100 боливаров работают круглые сутки
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар YOTA
Rapidrevshare.com - пассивный заработок (REV-Share)
От YOTA в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,748
Тем
473,148
Сообщений
11,714,266

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube