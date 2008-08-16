Приносит ли заработок биткоин-генератор или как я за 7 мин. заработала $53? генератор-биткоинов. Но точно ли последний сервис радует прибылью? Сейчас попробуем в этом разобраться.









Что же это за зверь такой?

Современное население планеты уже давно усвоило, что бесплатная халява попадается исключительно в капканах. Многие компании, по типу форекс кухонь и всякого рода млм, преподали немало дельных уроков по этому поводу. Поэтому бывалые пользователи успешно «раскусили» сервис генератора биткоинов онлайн. Эти площадки настолько далеки от заработка, что их даже с хайпами и азартными площадками проблематично сравнивать.



Судя по названию, такие площадки, как рабочий биткоин генератор, должны генерировать топовый вид виртуальных монет. А за счет чего идут щедрые выплаты? Аккумулировать из воздуха деньги на счету у пользователя может позволить себе далеко не каждый житель нашей планеты. Ни один уважающий себя человек не пойдет на это, так как в убыток себе работать никто не станет.



По какому принципу налажена деятельность биткоин-генераторов?

…Читая всякую информацию о криптовалютах, вчера натолкнулась на крохотную заметку о генераторе биткоинов онлайн с активной ссылкой. Хотя у меня на тот момент сильно подвисала сеть, решила заглянуть на сайт. Узнав, что для работы на сервисе мощный ПК не нужен, решила зарегистрироваться и удовлетворить своё любопытство. За считанные секунды сайт определил мощность моего ноутбука и скорость интернета. Не смотря на то, что он подвисал, мне дали зелёный свет, заверив, что скорость сигнала вполне удовлетворительная. На экране появились сгенерированные логин с паролем. Не успела я авторизироваться, как генератор биткоинов приступил к работе.





Система, как видно на скрине, попросила меня подождать около 10 минут. Спустя 7 минут я уже заработала 53 доллара. Вау! Так легко и быстро, что даже не верится! Признаюсь, сначала у меня была эйфория.





Но когда стала оформлять заявку на вывод, смутило то, что кнопка поиска пропавшего платежа так грамотно уже внизу виднеется, словно так и приглашает на неё нажать. Естественно, на счету ЭПС никакого зачисления не было, и я воспользовалась поиском транзакции. Как видно со скрина, перевод нашёлся.









Разбор полётов

На главной странице этого рабочего биткоин генератора полно заметок о том, кто сколько за сегодня сгенерировал монет. Это ещё до регистрации меня насторожило, так как подобные заметки всегда оставляют коучи на страницах своих платных программ и вебинаров. А уже точно известно, что их информация никому не помогает. Поэтому они и размещают отзывы прямо над формой оплаты. Аналогично выглядели в своё время буклеты книжного маркетинга-афериста «Ридер Дайджест». Точно так же сейчас украшает свои каталоги и харьковский книжный клуб семейного досуга, когда проводит розыгрыш очередного автомобиля. Это первый был звоночек.





Второй момент, который меня напряг – это сгеренированный логин. Как видно со скрина, это цифра 93. Неужели за столько лет, а сайт работает уже не первый год, прошло регистрацию всего лишь 93 человека? Я не поверю, что после меня новому клиенту будет присвоен номер 1009 или вообще 1.



Ситуация с выводом средств меня даже рассмешила. Обычно администрация ресурса всегда указывает сразу, какой % комиссии будет списываться за обработку транзакции. А так как для вывода предлагалось несколько на правлений (скрин прилагается), то и % должен был быть разным. Вот вам и третий звоночек.





В сети пользователями оставлено предупреждение о том, что опасно с сайта генератора биткоинов скачивать программу, так как с ней может попасть на ПК вирус, который будет шпионить за вашими действиями и обо всём докладывать своему хозяину. Да и смешно как-то получается. Первую сумму монет получаешь без программы, а дальше генерировать биткоин без неё уже нельзя. Где же логика? А её и нет здесь, так как генератор биткоинов таким образом выманивает у всех пользователей денежки для своего кармана. Кто же пожалеет пару сотен рублей ради того, чтобы получить 53 доллара? Комиссию то мы везде платим за переводы.





Сегодня я снова заглянула на ресурс, программа сгенерировала мне ту же самую сумму денег, что и вчера. Вывод денег тоже предлагался на тех же самых условиях. Только вот в личном кабинете уже отсутствовала вчерашняя заявка на вывод. Похоже, не запрограммирован генератор биткоинов онлайн на длительное хранение утерянных переводов.



В завершение

Ну что же, заработала $53 я за 7 минут, да только не получила их на руки. Или жадность меня остановила от уплаты комиссии, или излишнюю бдительность я проявила, судить вам. Одно только скажу, с облачным майнингом не может этот ресурс быть связанным. В противном случае еще в момент регистрации предлагалось бы купить программу для скачивания. И к крану этот рабочий биткоин генератор не относится, потому что ни одной рекламы на сайте я не заметила. А как бы вы поступили на моём месте? Заплатили бы эту комиссию?







------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru С формированием цифрового рынка и появлением криптовалют у потребителей возник спрос на заработок виртуальной валюты. Помимо создания личной фермы пользователям предложили облачный майнинг, торговлю на криптовалютных площадках, всевозможные краны, а также. Но точно ли последний сервис радует прибылью? Сейчас попробуем в этом разобраться.Современное население планеты уже давно усвоило, что бесплатная халява попадается исключительно в капканах. Многие компании, по типу форекс кухонь и всякого рода млм, преподали немало дельных уроков по этому поводу. Поэтому бывалые пользователи успешно «раскусили» сервис. Эти площадки настолько далеки от заработка, что их даже с хайпами и азартными площадками проблематично сравнивать.Судя по названию, такие площадки, как, должны генерировать топовый вид виртуальных монет. А за счет чего идут щедрые выплаты? Аккумулировать из воздуха деньги на счету у пользователя может позволить себе далеко не каждый житель нашей планеты. Ни один уважающий себя человек не пойдет на это, так как в убыток себе работать никто не станет.…Читая всякую информацию о криптовалютах, вчера натолкнулась на крохотную заметку ос активной ссылкой. Хотя у меня на тот момент сильно подвисала сеть, решила заглянуть на сайт. Узнав, что для работы на сервисе мощный ПК не нужен, решила зарегистрироваться и удовлетворить своё любопытство. За считанные секунды сайт определил мощность моего ноутбука и скорость интернета. Не смотря на то, что он подвисал, мне дали зелёный свет, заверив, что скорость сигнала вполне удовлетворительная. На экране появились сгенерированные логин с паролем. Не успела я авторизироваться, какприступил к работе.Система, как видно на скрине, попросила меня подождать около 10 минут. Спустя 7 минут я уже заработала 53 доллара. Вау! Так легко и быстро, что даже не верится!Признаюсь, сначала у меня была эйфория.Но когда стала оформлять заявку на вывод, смутило то, что кнопка поиска пропавшего платежа так грамотно уже внизу виднеется, словно так и приглашает на неё нажать. Естественно, на счету ЭПС никакого зачисления не было, и я воспользовалась поиском транзакции. Как видно со скрина, перевод нашёлся.На главной странице этогополно заметок о том, кто сколько за сегодня сгенерировал монет. Это ещё до регистрации меня насторожило, так как подобные заметки всегда оставляют коучи на страницах своих платных программ и вебинаров. А уже точно известно, что их информация никому не помогает. Поэтому они и размещают отзывы прямо над формой оплаты. Аналогично выглядели в своё время буклеты книжного маркетинга-афериста «Ридер Дайджест». Точно так же сейчас украшает свои каталоги и харьковский книжный клуб семейного досуга, когда проводит розыгрыш очередного автомобиля. Это первый был звоночек.Второй момент, который меня напряг – это сгеренированный логин. Как видно со скрина, это цифра 93. Неужели за столько лет, а сайт работает уже не первый год, прошло регистрацию всего лишь 93 человека? Я не поверю, что после меня новому клиенту будет присвоен номер 1009 или вообще 1.Ситуация с выводом средств меня даже рассмешила. Обычно администрация ресурса всегда указывает сразу, какой % комиссии будет списываться за обработку транзакции. А так как для вывода предлагалось несколько на правлений (скрин прилагается), то и % должен был быть разным. Вот вам и третий звоночек.В сети пользователями оставлено предупреждение о том, что опасно с сайта, так как с ней может попасть на ПК вирус, который будет шпионить за вашими действиями и обо всём докладывать своему хозяину. Да и смешно как-то получается. Первую сумму монет получаешь без программы, а дальше генерировать биткоин без неё уже нельзя. Где же логика? А её и нет здесь, так кактаким образом выманивает у всех пользователей денежки для своего кармана. Кто же пожалеет пару сотен рублей ради того, чтобы получить 53 доллара? Комиссию то мы везде платим за переводы.Сегодня я снова заглянула на ресурс, программа сгенерировала мне ту же самую сумму денег, что и вчера. Вывод денег тоже предлагался на тех же самых условиях. Только вот в личном кабинете уже отсутствовала вчерашняя заявка на вывод. Похоже, не запрограммированна длительное хранение утерянных переводов.Ну что же, заработала $53 я за 7 минут, да только не получила их на руки. Или жадность меня остановила от уплаты комиссии, или излишнюю бдительность я проявила, судить вам. Одно только скажу, с облачным майнингом не может этот ресурс быть связанным. В противном случае еще в момент регистрации предлагалось бы купить программу для скачивания. И к крану этотне относится, потому что ни одной рекламы на сайте я не заметила. А как бы вы поступили на моём месте? Заплатили бы эту комиссию?------------------------

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь

Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!

Честный и быстрый обмен электронных валют

Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк! __________________