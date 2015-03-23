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Второй венчурный фонд Сбербанка начнет инвестировать в стартапы в ближайшее время

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Второй венчурный фонд Сбербанка начнет инвестировать в стартапы в ближайшее время
Общий объем привлеченных вторым венчурным фондом Сбербанка средств составляет 200 миллионов долларов. Второй венчурный фонд в отличии от первого, который финансируется исключительно Сбербанком, финансируется различными партнерами, которые занимаются привлечением средств, но основная роль, безусловно принадлежит Сбербанку. На данный момент происходит формирование капитала венчерного фонда. Это занимает время, так как участников финансирования много и круг их не ограничен. После формирования капитала будет принят вопрос о финансировании в стартапы. Если первый венчурный фонд финансировал преимущественно в стартапы, которые занимались разработками в сфере IT-технологий преимущественно банковского сектора, то сфера деятельности второго венчурного фонда будет намного шире. Предполагается, что инвестиции пойдут в различные направления развития IT-технологий, причем не только в банковском и финансовых секторах. Также большое внимание уделяется созданию искусственного интеллекта.

Повышенным спросом, особенно в сфере последних событий пользуются стартапы в сфере кибербезопасности. В этой сфере уже сейчас ощущается нехватка грамотных специалистов и профессионалов, а как показывают прогнозы со временем кипер преступность еще более активизируется. Развитие и поддержка стартапов в сфере кибербезопасности в первую очередь выгодна банковскому сектору, в том числе и самому Сбербанку, где крутятся огромные деньги и осуществляется ежесекундно большое количество денежных переводов по всему миру. По данным самого Сбербанка ежедневно сотрудники службы безопасности Сбербанка сталкиваются с большим количеством киберугроз и многие кибер преступники прощупывают Сбербанк на прочность, пытаясь найти уязвимые места. Поэтому развитие и материальная поддержка стартапов в сфере информационной и кибербезопасности является для венчурного фонда Сбербанка важным направлением.

Также не мало важным является развитие цифровых blockchain технологий. Данные технологии предоставляют альтернативу ныне действующим технологиям осуществления банковских и любых иных денежных переводов. Большие возможности blockchain технологий позволяют им осуществлять не только денежные переводы, но и безопасно передавать различные данные и вести реестры, что делает не нужной работу нотариусов. Blockchain технологии по оценки специалистов более дешевые и безопасные, чем традиционные технологии передачи информации. Сейчас Сбербанк совместно с Ethereum планирует организовать пилотный проект осуществления онлайн переводов и передачи информации, основанный на технологии blockchain, применяемой в Ethereum.

Специально для mmgp.ru

По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...mya-1002074626

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/593828988477d
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