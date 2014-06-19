Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,748 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биржа автосервисных услуг auted.ru - фриланс на авторынке!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:49
#1
Интересующийся
 
Возраст: 30
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Биржа автосервисных услуг auted.ru - фриланс на авторынке!
Вы автосервис и Вам нужны хорошие заказы и стабильный поток клиентов? Становитесь нашим партнером, регистрируйтесь на сайте и забирайте заказы себе! Заявки от прямых автовладельцев в режиме on-line!

Вы автовладелец и Вам Нужен ремонт или ТО автомобиля или мотоцикла до 50% дешевле?! Разместите заявку на ремонт и получите предложение от самых лучших сервисов с реальными скидками!

Сайт - http://auted.ru
Презентация об AUTED - https://vk.com/video-119899636_456239017

»»»» Вы АВТОВЛАДЕЛЕЦ, Автосервис, Начальник гаража?
На АВТЕД.РФ Вы сможете найти Исполнителя - авторемонтника, сервисмена или автосервис, которые выполнят Ваше задание в кротчайшие сроки и по самой выгодной для цене.

- Удобный поиск Исполнителей по рейтингу , его месторасположению, опыту работы и цене, поможет найти самого компетентного исполнителя. ​
- Если у Вас нет времени на поиски, Вы можете разместить Заявку – тендер , в которой нужно описать проблему или выбрать необходимые работы из удобного каталога видов ремонта и указать удобное для Вас месторасположение.
Уже через несколько минут Вы начнете получать конструктивные и профессиональные предложения от Исполнителей с ценой ниже рыночной и рекомендациями по перечню необходимых Вам работ и запасных частей.​

Таким образом, мы добились абсолютной прозрачности на рынке авторемонта и технического обслуживания, теперь не придется долго искать лучшее предложение в интернете и думать о том, что Вас обманет мастер-приемщик , намеренно увеличив объем работ! Честность и компетентность исполнителя теперь можно оценить по отзывам и рейтингу! ​

»»»» Вы АВТОМАСТЕР или АВТОСЕРВИС? Нужны новые заказы и существенный объем работ?
Для Вас ежедневно создаются Заявки на ремонт любой техники напрямую от Заказчиков! Теперь Вам не придется отдавать существенную часть своей прибыли неким посредникам-автосервисам или «Партнерам» , Вы сами можете брать интересующую Вас работу!​

- Начиная работу с нашим сервисом, Вам ,просто, нужно заполнить свой профиль – портфолио необходимой информацией и Вы сразу получите возможность искать заказы и общаться с Заказчиками, а Заказчики смогут найти Вас и связаться для выяснения подробностей о Вашей работе, услугам или контактным данным.​

Мы за качественный и честный ремонт, который устроит всех участников AVTED, поэтому мы ввели систему рейтингов и отзывов и для Заказчиков!

Автосервис отзывы Автосервис ремонт Автозапчасти и автосервис Автосервис цены Ремонт авто
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Ruslan i Elena вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Arbeitbot — бесплатная фриланс-биржа в Telegram Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 15 14.11.2016 19:47
Украинская фриланс-биржа Freelancehunt MR-Donald Новости криптовалют 0 26.01.2016 15:53
Фриланс биржа - ichurabotu.ru Ivannovv Другая работа/сервис 0 13.11.2014 17:02
Профессиональное сообщество копирайтеров. Фриланс-биржа. (доля) fcpoke Сайты 2 19.06.2014 16:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
В Техасе избыток энергии отдают ночью бесплатно
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Швейцарский банк расширит инвестиционные возможности Биткойна в Германии и Австрии
От pilot10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Starburst Labs привлек $6,25 млн для разработки инструментов по управлению капиталом
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар inik1080
Сервис для любителей кино Sinemia привлек $1.5 миллиона
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар susihukka
HitBTC: Можно верифицироваться с российской загранкой?
От susihukka в разделе «Биржи криптовалют»
Аватар Drum13
Концерн "Антонов" на дороге "Великих Свершений"
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,748
Тем
473,148
Сообщений
11,714,266

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube