Invest-Rich-Club.com

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О проекте
Уникальный инвестиционный проект Invest Rich Club.
В чем наши отличия?
Инвестиционные проекты чаще всего прикрыты красивой легендой, но проценты выплачивают с позже поступивших вкладов. Когда приток денег становится меньше, чем нужно выплачивать, проект закрывают.
Мы не придумываем легенд. Мы просто прокручиваем поступившие инвестиции в матричном партнерском проекте. Никто не сомневается в надежности матриц и не боится, что матричный проект закроется, потому что матрицы живут, пока есть денежный оборот. Но даже при большом потенциале получения быстрой прибыли все знают, что приглашать в матрицы очень тяжело.
Поэтому организаторами Invest Rich Club разработана специальная система зарабатывания денег на выплаты установленных процентов путем заполнения матричных столов в партнерском проекте.
В Invest Rich Club есть два варианта получения дохода:
Первый вариант дохода – инвестиционный.
Инвестируя от 100 до 200.000 на месяц, вы автоматически получаете прибыль до 8% от суммы депозита.
Прибыль начисляется каждые 24 часа с момента вклада и её можно сразу вывести.
Само же "тело" депозита вы сможете вывести по истечению 45 дней.
Второй вариант дохода – реферальный.
С каждой инвестиции партнеров 1 , 2 , 3 уровня вы получаете вознаграждение.
1 уровень — 7%
2 уровень — 5%
3 уровень — 3%
На данный момент подключены: Payeer, Qiwi, YandexMoney.
Минимальный депозит от 100 рублей.
Минимальная сумма для вывода 1 рубль.
Платежи обрабатываются мгновенно!
Проценты начисляются каждые 24 часа с момента инвестирования.
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