Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Invest-Rich-Club.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:19
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 260
Благодарностей: 47
УГ: 2
КП: 0.232
Invest-Rich-Club.com
Я не являюсь администратором данного проекта

О проекте
Уникальный инвестиционный проект Invest Rich Club.

В чем наши отличия?

Инвестиционные проекты чаще всего прикрыты красивой легендой, но проценты выплачивают с позже поступивших вкладов. Когда приток денег становится меньше, чем нужно выплачивать, проект закрывают.

Мы не придумываем легенд. Мы просто прокручиваем поступившие инвестиции в матричном партнерском проекте. Никто не сомневается в надежности матриц и не боится, что матричный проект закроется, потому что матрицы живут, пока есть денежный оборот. Но даже при большом потенциале получения быстрой прибыли все знают, что приглашать в матрицы очень тяжело.
Поэтому организаторами Invest Rich Club разработана специальная система зарабатывания денег на выплаты установленных процентов путем заполнения матричных столов в партнерском проекте.

В Invest Rich Club есть два варианта получения дохода:

Первый вариант дохода – инвестиционный.

Инвестируя от 100 до 200.000 на месяц, вы автоматически получаете прибыль до 8% от суммы депозита.
Прибыль начисляется каждые 24 часа с момента вклада и её можно сразу вывести.
Само же "тело" депозита вы сможете вывести по истечению 45 дней.

Второй вариант дохода – реферальный.

С каждой инвестиции партнеров 1 , 2 , 3 уровня вы получаете вознаграждение.
1 уровень — 7%
2 уровень — 5%
3 уровень — 3%

На данный момент подключены: Payeer, Qiwi, YandexMoney.

Минимальный депозит от 100 рублей.

Минимальная сумма для вывода 1 рубль.

Платежи обрабатываются мгновенно!

Проценты начисляются каждые 24 часа с момента инвестирования.
МАРКЕТИНГ



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VelgerMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 19:26
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,077
Благодарностей: 3,103
УГ: 84
КП: 0.035
подарки
Re: Invest-Rich-Club.com
Цитата:
Сообщение от VelgerMonitor Посмотреть сообщение
На данный момент подключены: Payeer, Qiwi, YandexMoney.

Минимальный депозит от 100 рублей.

Минимальная сумма для вывода 1 рубль.
дальше можно не смотреть, судя по Тс и так все ясно. Стандартный шлак за 100-200 баксов под ключ

Цитата:
Сообщение от VelgerMonitor Посмотреть сообщение
Мы не придумываем легенд.
а что он тогда в этом разделе делает
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 19:34
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,709
Благодарностей: 5,996
УГ: 46
КП: 0.397
подарки
Re: Invest-Rich-Club.com
Очередное Унылое для публики с кишлака, щя прибегут с бубнами и хороводами и песни петь будут А если легенда не нужна - то в другой раздел его переносите там его ждут с нетерпением
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 19:35
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 133
Благодарностей: 12
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Invest-Rich-Club.com
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
а что он тогда в этом разделе делает
согласен. обычный шлак, который еще и не туда принесли.
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 19:36
#5
Интересующийся
 
Имя: Raf
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Invest-Rich-Club.com
Что то,как то, дешево выглядит...
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Rafprezent на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
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