Стартап Wavecell привлёк $8,15 млн в сервис помогающий соединять клиентов и компании

Сегодня сингапурский стартап Вейвселл ("Wavecell"
) в раунде финасирования серии "B" привлёк 8,15 долл. США.
Средства поступили от сингапурского венчурного фонда Qualgro, который в феврале прошлого года уже возглавлял серию финансирования для этой компании Wevecell. Кроме того, к этому раунду финансирования присоединился и новый инвестор MDI Ventures, который является подразделением венчурной компании Telkom Indonesia. В нем также участвовали действующие инвесторы, такие как: венчурная компания Wavemaker Partners и другие новые инвесторы.
Стартап Wavecell занимается разработкой цифровых телекоммуникационных продуктов, используя которые, компании могут коммуницировать со своими клиентами через обмен сообщениями и посредством живого видеочата. Стартап разрабатывает и внедряет API-интерфейсы (это интерфейсы с готовыми функциями), позволяющие пользователям интегрировать данную технологию на свои веб-ресурсы, в мобильные приложения и сервисы.
Например, одна из технологий данного стартапа позволяет использовать двухфакторную аутентификацию Grab через СМС-сообщения или получать текстовые уведомления гиганта интернет-коммерции сервиса Lazada, которые сообщают вам, что вас заказ получен. Также данный сервис может предоставлять сервис СМС-рассылок, возможности своей аналитики и техническую поддержку.
Сообщается, что Wavecell будет использовать новое финансирование для укрепления своих позиций в своём регионе и налаживания сотрудничества как с местными, так и международными операторами мобильной связи. Он также ищет себе в штат сотрудников на разных рынках.
И данная компания начала свою деятельность в Сингапуре, где в течение пяти лет жила на самофинансировании, прежде чем привлекла на свои нужды ещё и внешнее финансирование. В настоящее время она владеет 7-ю офисами по всему миру и руководство стартапа утверждает, что они увеличили свою клиентскую базу на 300%.
Между тем филиппинский стартап EngageSpark, который предоставляет аналогичные цифровые телекоммуникационные услуги, но с акцентом на телефонные звонки и текстовые сообщения, на прошлой неделе привлек нераскрытую сумму финансирования, которая поступила от американского венчурного фонда "500 Startups".
Перевод специально для mmgp.ru источник
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