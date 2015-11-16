Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Wavecell привлёк $8,15 млн в сервис помогающий соединять клиентов и компании

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:45
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,941
Благодарностей: 1,011
УГ: 22
КП: 0.181
подарки
Стартап Wavecell привлёк $8,15 млн в сервис помогающий соединять клиентов и компании


Сегодня сингапурский стартап Вейвселл ("Wavecell") в раунде финасирования серии "B" привлёк 8,15 долл. США.

Средства поступили от сингапурского венчурного фонда Qualgro, который в феврале прошлого года уже возглавлял серию финансирования для этой компании Wevecell. Кроме того, к этому раунду финансирования присоединился и новый инвестор MDI Ventures, который является подразделением венчурной компании Telkom Indonesia. В нем также участвовали действующие инвесторы, такие как: венчурная компания Wavemaker Partners и другие новые инвесторы.

Стартап Wavecell занимается разработкой цифровых телекоммуникационных продуктов, используя которые, компании могут коммуницировать со своими клиентами через обмен сообщениями и посредством живого видеочата. Стартап разрабатывает и внедряет API-интерфейсы (это интерфейсы с готовыми функциями), позволяющие пользователям интегрировать данную технологию на свои веб-ресурсы, в мобильные приложения и сервисы.

Например, одна из технологий данного стартапа позволяет использовать двухфакторную аутентификацию Grab через СМС-сообщения или получать текстовые уведомления гиганта интернет-коммерции сервиса Lazada, которые сообщают вам, что вас заказ получен. Также данный сервис может предоставлять сервис СМС-рассылок, возможности своей аналитики и техническую поддержку.

Сообщается, что Wavecell будет использовать новое финансирование для укрепления своих позиций в своём регионе и налаживания сотрудничества как с местными, так и международными операторами мобильной связи. Он также ищет себе в штат сотрудников на разных рынках.

И данная компания начала свою деятельность в Сингапуре, где в течение пяти лет жила на самофинансировании, прежде чем привлекла на свои нужды ещё и внешнее финансирование. В настоящее время она владеет 7-ю офисами по всему миру и руководство стартапа утверждает, что они увеличили свою клиентскую базу на 300%.

Между тем филиппинский стартап EngageSpark, который предоставляет аналогичные цифровые телекоммуникационные услуги, но с акцентом на телефонные звонки и текстовые сообщения, на прошлой неделе привлек нераскрытую сумму финансирования, которая поступила от американского венчурного фонда "500 Startups".

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5938112383a2c
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:47.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап GoBike привлёк $4,8 млн в свой сервис по перевозке пассажиров на мототакси OPLOTT Горячие новости 0 30.05.2017 16:29
Стартап Trove привлёк $8 млн в свой сервис по хранению вещей OPLOTT Горячие новости 0 24.05.2017 00:45
Стартап LYNK привлёк $4 млн в свой сервис помогающий людям связываться с экспертами OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 15:47
Стартап Zen Rooms привлёк $4,1 млн в сервис по бронированию недорогих номеров в отеле OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.04.2017 14:17
Американский стартап ActionIQ помогающий маркетологам в их работе привлёк $13 млн OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 3 04.04.2017 23:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар VictorSamus
6 эффективных рекомендаций для обучения людей
От VictorSamus в разделе «Инфо-бизнес»
Аватар TheGOLDskull
5hourly - 5hourly.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Wolkott
Aktion-Trade - aktion-trade.com
От Wolkott в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
халявные по 50 сатош каждую минуту с двух кранов (1 час=6000сатош)
От zoomoff в разделе «Заработок Криптовалют»
Аватар Ярослав Яценко
Forex Style - forexstyle.net
От Ярослав Яценко в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Moderne Ventures закрывает венчурный фонд на сумме $33 миллиона
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,745
Тем
473,136
Сообщений
11,713,945

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube