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Стартап CybelAngel привлек €3 млн для уникального продукта в сфере кибербезопасности



Стартап CybelAngel, разработавший беспрецедентное решение в сфере кибербезопасности, основанное на его уникальной технологии с использованием больших данных, только что привлек €3 млн. инвестиций от венчурной компании Serena Data Ventures и фонда Serena Capital (ориентированного на финансировании проектов в области больших данных и искусственного интеллекта). Благодаря новым инвестициям CybelAngel сможет ускорить международную экспансию и активизировать свои усилия в сфере дальнейших исследований и разработок. В рамках данной сделки Бертран Диард – венчурный партнер Serena Data Ventures и соучредитель Talend & Influans присоединился к совету директоров CybelAngel.



”Текущий раунд финансирования позволяет нам выйти на международный рынок. В частности, планируем начать с американского рынка, где мы уже доказали, что наше решение не имеет себе равных. Мы очень рады приступить к решению этой захватывающей задачи с командой Serena Data Ventures, которая имеет большой опыт в этом деле“, – объясняет Эрван Керауди, генеральный директор компании.



CybelAngel предлагает инновационную технологию кибербезопасности для защиты компаний от утечек важных документов в Интернете. Ежедневно CybelAngel обнаруживает один миллиард различных документов, которые находятся в свободном доступе в Интернете. Это может поставить под угрозу многие проекты различных компаний, их клиентские базы данных, коммерческую стратегию или даже ИТ-сети. CybelAngel оперативно обнаруживает всю эту информацию, как только она становится доступной в Интернете. Проще говоря, данный стартап предупреждает своих клиентов прежде, чем хакеры или конкуренты найдут эту информацию и смогут ей воспользоваться.



Ключевыми преимуществами CybelAngel являются его уникальный технологический продукт и моментальное обнаружение утечек информации в Интернете. CybelAngel является единственным подобным на рынке проектом, который детально исследует даже наиболее глубокие части Интернета. Его передовая технология позволяет защитить своих клиентов от утечек данных, исходящих от третьих лиц. С самого начала своей деятельности компания CybelAngel сосредоточила собственные усилия на автоматизации, поскольку она имеет фундаментальное значение для обработки гигантских объемов данных, которые регулярно обнаруживает стартап.







В настоящее время CybelAngel работает с несколькими крупнейшими европейскими компаниями из разных индустрий. Эти компании демонстрируют высокий уровень удовлетворенности данным стартапом, и, как результат, на сегодняшний день CybelAngel имеет нулевой показатель оттока клиентов.



В 2016 году CybelAngel сделал свои первые шаги за границей. Во-первых, он выиграл контракты с крупными немецкими и ирландскими игроками. Затем представил некоторые из своих итоговых исследований и разработок на престижной конференции Black Hat1. И, наконец, он выиграл конкурс Slush Helsinki2, победив более 1700 компаний со всего мира.



Благодаря новому финансированию CybelAngel сможет начать полномасштабную международную экспансию. ”Мы доказали, что каждая компания подвергается утечке важных данных. Нам удается своевременно обнаруживать эти данные и быстро возвращать их владельцам“, – объясняет Эрван Керауди. Стартап сосредоточит свою деятельность на США – на огромном рынке, где его уникальное предложение будет использоваться крупнейшими компаниями. Первоначальная задача заключается в том, чтобы сформировать команды по продажам и маркетингу в США.



Кроме того, CybelAngel активизирует свои усилия в области исследований и разработок для повышения эффективности автоматического сбора данных. Его целью также является совершенствование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, которые обрабатывают огромные объемы информации.



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С 2013 года CybelAngel активно внедряет инновации, чтобы бороться с новыми рисками, которые продолжают появляться в Интернете. И на этом он не собирается останавливаться. ”Мы находимся на стремительно растущем рынке, благодаря быстрому подключению устройств“, – комментирует Эрван Керауди. ”Сегодня мы обнаруживаем незащищенные серверы данных, жесткие диски или даже системы видеоконференций. Завтра мы сможем найти небезопасные инсулиновые насосы, электростанции или даже самолеты“.



”В современном цифровом мире большинство процессов обмена данными являются законными. Тем не менее, вредоносные действия также присутствуют, и они могут иметь огромное негативное влияние, если не будут своевременно выявлены и быстро устранены“, – отметил Бертран Диард, венчурный партнер Serena Data Ventures. ”Кибербезопасность стала серьезной проблемой для многих стран и компаний. Я очень рад стать частью команды CybelAngel и предложить им наш огромный опыт, чтобы помочь построить глобальную компанию“.



CybelAngel представляет собой стартап, специализирующийся на обнаружении утечек данных в неиндексированном сегменте Интернета. Каждый день CybelAngel обнаруживает колоссальный объем утечек документов благодаря своей уникальной технологии. Затем эти документы оперативно возвращаются к своим владельцам, чтобы защитить их имидж, конкурентоспособность и безопасность. CybelAngel был создан в 2013 году и сейчас работает с крупнейшими европейскими компаниями.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/07/c...erena-capital/



https://text.ru/antiplagiat/59380a8b0af89 Стартап CybelAngel, разработавший беспрецедентное решение в сфере кибербезопасности, основанное на его уникальной технологии с использованием больших данных, только что привлек €3 млн. инвестиций от венчурной компании Serena Data Ventures и фонда Serena Capital (ориентированного на финансировании проектов в области больших данных и искусственного интеллекта). Благодаря новым инвестициям CybelAngel сможет ускорить международную экспансию и активизировать свои усилия в сфере дальнейших исследований и разработок. В рамках данной сделки Бертран Диард – венчурный партнер Serena Data Ventures и соучредитель Talend & Influans присоединился к совету директоров CybelAngel.”Текущий раунд финансирования позволяет нам выйти на международный рынок. В частности, планируем начать с американского рынка, где мы уже доказали, что наше решение не имеет себе равных. Мы очень рады приступить к решению этой захватывающей задачи с командой Serena Data Ventures, которая имеет большой опыт в этом деле“, – объясняет Эрван Керауди, генеральный директор компании.CybelAngel предлагает инновационную технологию кибербезопасности для защиты компаний от утечек важных документов в Интернете. Ежедневно CybelAngel обнаруживает один миллиард различных документов, которые находятся в свободном доступе в Интернете. Это может поставить под угрозу многие проекты различных компаний, их клиентские базы данных, коммерческую стратегию или даже ИТ-сети. CybelAngel оперативно обнаруживает всю эту информацию, как только она становится доступной в Интернете. Проще говоря, данный стартап предупреждает своих клиентов прежде, чем хакеры или конкуренты найдут эту информацию и смогут ей воспользоваться.Ключевыми преимуществами CybelAngel являются его уникальный технологический продукт и моментальное обнаружение утечек информации в Интернете. CybelAngel является единственным подобным на рынке проектом, который детально исследует даже наиболее глубокие части Интернета. Его передовая технология позволяет защитить своих клиентов от утечек данных, исходящих от третьих лиц. С самого начала своей деятельности компания CybelAngel сосредоточила собственные усилия на автоматизации, поскольку она имеет фундаментальное значение для обработки гигантских объемов данных, которые регулярно обнаруживает стартап.В настоящее время CybelAngel работает с несколькими крупнейшими европейскими компаниями из разных индустрий. Эти компании демонстрируют высокий уровень удовлетворенности данным стартапом, и, как результат, на сегодняшний день CybelAngel имеет нулевой показатель оттока клиентов.В 2016 году CybelAngel сделал свои первые шаги за границей. Во-первых, он выиграл контракты с крупными немецкими и ирландскими игроками. Затем представил некоторые из своих итоговых исследований и разработок на престижной конференции Black Hat1. И, наконец, он выиграл конкурс Slush Helsinki2, победив более 1700 компаний со всего мира.Благодаря новому финансированию CybelAngel сможет начать полномасштабную международную экспансию. ”Мы доказали, что каждая компания подвергается утечке важных данных. Нам удается своевременно обнаруживать эти данные и быстро возвращать их владельцам“, – объясняет Эрван Керауди. Стартап сосредоточит свою деятельность на США – на огромном рынке, где его уникальное предложение будет использоваться крупнейшими компаниями. Первоначальная задача заключается в том, чтобы сформировать команды по продажам и маркетингу в США.Кроме того, CybelAngel активизирует свои усилия в области исследований и разработок для повышения эффективности автоматического сбора данных. Его целью также является совершенствование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта, которые обрабатывают огромные объемы информации.С 2013 года CybelAngel активно внедряет инновации, чтобы бороться с новыми рисками, которые продолжают появляться в Интернете. И на этом он не собирается останавливаться. ”Мы находимся на стремительно растущем рынке, благодаря быстрому подключению устройств“, – комментирует Эрван Керауди. ”Сегодня мы обнаруживаем незащищенные серверы данных, жесткие диски или даже системы видеоконференций. Завтра мы сможем найти небезопасные инсулиновые насосы, электростанции или даже самолеты“.”В современном цифровом мире большинство процессов обмена данными являются законными. Тем не менее, вредоносные действия также присутствуют, и они могут иметь огромное негативное влияние, если не будут своевременно выявлены и быстро устранены“, – отметил Бертран Диард, венчурный партнер Serena Data Ventures. ”Кибербезопасность стала серьезной проблемой для многих стран и компаний. Я очень рад стать частью команды CybelAngel и предложить им наш огромный опыт, чтобы помочь построить глобальную компанию“.CybelAngel представляет собой стартап, специализирующийся на обнаружении утечек данных в неиндексированном сегменте Интернета. Каждый день CybelAngel обнаруживает колоссальный объем утечек документов благодаря своей уникальной технологии. Затем эти документы оперативно возвращаются к своим владельцам, чтобы защитить их имидж, конкурентоспособность и безопасность. CybelAngel был создан в 2013 году и сейчас работает с крупнейшими европейскими компаниями.

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