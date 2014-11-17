Fastned привлек €7.7 миллионов для развития сети электрозаправок

Fastned, находящаяся в Амстердаме (Нидерланды) сеть станций для быстрой зарядки электромобилей, получила 7,7 миллионов евро инвестиций. В публичном выпуске облигаций приняло участие более 600 инвесторов.
Средства, полученные в результате этой эмиссии, будут использованы для дальнейшего расширения сети станций быстрой зарядки в Нидерландах и других странах Европы. По облигациям выплачивается 6% годовых и они имеют срок погашения 5 лет. Проценты выплачиваются ежеквартально.
Во главе с Бартом Лабберсом, который является соучредителем компании, Fastned строит европейскую сеть быстрых зарядных станций в ответ на растущее число электрических транспортных средств на континенте, которые выпускаются многими производителями, например Tesla, Audi, Volvo, Aston Martin, BMW, Nissan, Mitsubishi, Porsche, Volkswagen, Mercedes, Ford, General Motors, Renault и другие.
В настоящее время в Нидерландах функционирует 63 станции и компания работает над тем, чтобы такие же зарядные станции в ближайшем времени появились в Великобритании, Германии и Бельгии.
Fastned строит станции в местах с высоким уровнем трафика вдоль шоссе и в городах, что позволяет электромобилям заряжаться в течение 20 минут. Расплатиться за услуги, можно используя приложение компании (есть для Android и iOS), которое работает со многими банками и кредитными картами, кроме того оно предоставляет планировщик маршрута, советы по зарядке для всех видов электромобилей, карту всех заправочных станций Fastned и возможность просмотреть историю зарядок.
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Перевод специально для MMGP.ru