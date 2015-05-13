Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,745 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап DealCloud привлек $4.5 млн для платформы по управлению сделками

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:17
#1
Заблокированный
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 14,235
Благодарностей: 1,387
Записей в блоге: 5
УГ: 25
КП: 0.125
подарки
Стартап DealCloud привлек $4.5 млн для платформы по управлению сделками



Стартап DealCloud, расположенный в городке Хобокен (штат Нью-Джерси), привлек $ 4.5 млн долевого финансирования для своей платформы по управлению сделками в сфере частных инвестиций.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Hamilton Lane, Cultivation Capital в сотрудничестве с уже существующими инвесторами.Стартап планирует использовать привлеченный капитал для расширения своей деятельности и для выхода на другие рынки.

Основанная в 2010 году генеральным директоров Риком Кушель, DealCloud является разработчиком программного обеспечения в виде облачной платформы, которая позволяет как владельцам компаний, так и инвесторам централизованно управлять сделками, просматривать документацию и анализировать бизнес-процессы на рынке частных инвестиций.

Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек свыше $ 10 млн венчурных инвестиций.


Перевод специально для MMGP.RU
Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
новости, управление инвестициями, финансирование стартапа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Guesty привлек $3 млн для платформы по управлению недвижимостью Alcest Горячие новости 0 19.05.2017 09:26
Стартап Xee привлек €12 млн для своей платформы по управлению смарт-автомобилями CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2017 19:50
Стартап 3D Robotics привлек $53 млн для своей платформы по управлению дронами CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.04.2017 19:17
Стартап dapulse привлек $25 млн для платформы по управлению бизнесом Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.04.2017 17:31
Стартап CarePayment привлек инвестиции для платформы по управлению мед. расходами Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.03.2017 20:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар HeadDe
Австрийский энергетический гигант тестирует блокчейн технологии для торговли энергией
От HeadDe в разделе «Новости криптовалют»
Аватар rageisnice
Hyip - монитор
От rageisnice в разделе «Архив»
Аватар Satan Claws
Почему большинство всегда сливает?
От Satan Claws в разделе «Психология трейдинга»
Аватар Boris AvaTrade
USD Index расшевелит все долларовые пары
От Boris AvaTrade в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар webpoints
Нужно проиндексировать сайт, загнать в каталоги
От webpoints в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватара нет
ПАММ-счет BOLGARIN: 556350 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
412,745
Тем
473,136
Сообщений
11,713,945

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube