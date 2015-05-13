Стартап DealCloud привлек $4.5 млн для платформы по управлению сделками

Стартап DealCloud, расположенный в городке Хобокен (штат Нью-Джерси), привлек $ 4.5 млн долевого финансирования для своей платформы по управлению сделками в сфере частных инвестиций.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Hamilton Lane, Cultivation Capital в сотрудничестве с уже существующими инвесторами.Стартап планирует использовать привлеченный капитал для расширения своей деятельности и для выхода на другие рынки.
Основанная в 2010 году генеральным директоров Риком Кушель, DealCloud является разработчиком программного обеспечения в виде облачной платформы, которая позволяет как владельцам компаний, так и инвесторам централизованно управлять сделками, просматривать документацию и анализировать бизнес-процессы на рынке частных инвестиций.
Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек свыше $ 10 млн венчурных инвестиций.
Перевод специально для MMGP.RU
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