veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,525 Благодарностей: 1,749 УГ: 23 КП: 0.242 подарки

Стартап Illumio в сфере кибербезопасности привлек $125M



Еще одним признаком того, что кибербезопасность по-прежнему остается привлекательным инвестиционным вложением является тот факт, что стартап в области облачной безопасности Illumio Inc. сегодня объявил, что привлек $125 млн. финансирования во главе с крупнейшим инвестором J.P. Morgan Asset Management.



Новый раунд финансирования последовал за два года после финансирования размером $100 млн., доведя общую сумму вложений до 267 млн. долл. После 2015 года, Illumio вошел в число “единорогов”, стоимостью в миллиард долларов или более. Коммерческий директор Алан Коэн отказался подтвердить текущую оценку, но сказал, что это было “до” раунда, то есть сейчас цена стартапа еще выше.



В любом случае, инвесторы 4-х летней компании, среди которых Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, 8VC, Accel Partners и DCVC, явно делают ставку на ее потенциал для решения проблем кибербезопасности на многомиллиардном рынке. “Мы в начале очень большого пути”, - сказал Алан Коэн.



Действительно, в то время, когда венчурные инвесторы все более внимательно относятся к выбору стартапов, безопасность продолжает оставаться горячей темой с точки зрения вложения средств. Это не удивительно, учитывая увеличение количества и распространенности кибератак на предприятия, правительства и потребителей. Во вторник стартап платформа по корпоративной облачной безопасности Netskope Inc. в объявила, что привлекла инвестиций на 100 миллионов долларов.



Новый венчурный фонд Trident Capital Cybersecurity, запущенный в январе, привлек 150 миллионов долларов, что в два раза больше, чем первоначально планировалось и уже вложил средства как минимум в пять стартапов. “Мы не видим замедления”, - говорит соучредитель и управляющий директор Альберто Йепес. “Кибербезопасность-это на самом деле ускорение”.







Коммерческий Директор Illumio Алан Коэн (Фото: SiliconANGLE)



Подход Illumio к облачным центрам обработки данных и безопасности включает то, что называется технологией “адаптивной сегментации”. По сути, Коэн пояснил, что компания делает магнитно-резонансную терапию безопасности компании, производя “карты зависимостей приложений”, которые затем разделяются на отдельные отсеки, как в подводной лодке. Например, элементы разработки программного обеспечения могут быть закрыты от прочих операций, если они являются критически важными.



Это отличает Illumio от традиционных поставщиков, таких как Cisco Systems Inc. and VMware Inc., чья защита зависит от построения периметра сети. Larry Unrein, руководитель частной группы J.P. Morgan Asset Management добавил, что адаптивная сегментация устраняет много ручного труда, который требуется для традиционных подходов сегментации.



Разработки компании потребовались ряду крупных финансовых фирм, а также компаний в сфере разработки программного обеспечения, таким как Morgan Stanley, Salesforce.com Inc., King Digital Entertainment и Creative Artists Agency. Все эти и другие компании купили продуктов отIllumio на сумму около 1 млн. долларов в год и Illumio сделал свои первые восьмизначные продажи за прошедший год. Стартап не раскрыл свою прибыль, но Коэн сказал, что заказы за год выросли в пять раз по сравнению с первым и вторым годом на рынке.



Привлеченные от инвестирования средства пойдут в дальнейший рост стартапа. Число сотрудников увеличилось с примерно 100 в прошлом году до 175 сегодня, около половины из них являются инженерами.



Компания планирует использовать деньги, чтобы расширить рынки сбыта в Европе и Азии, а также США, заняться разработкой нового продукта и усилить маркетинг и поддержку клиентов.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://siliconangle.com/blog/2017/0...funding-round/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/593802fd41167 Еще одним признаком того, что кибербезопасность по-прежнему остается привлекательным инвестиционным вложением является тот факт, что стартап в области облачной безопасности Illumio Inc. сегодня объявил, что привлек $125 млн. финансирования во главе с крупнейшим инвестором J.P. Morgan Asset Management.Новый раунд финансирования последовал за два года после финансирования размером $100 млн., доведя общую сумму вложений до 267 млн. долл. После 2015 года, Illumio вошел в число “единорогов”, стоимостью в миллиард долларов или более. Коммерческий директор Алан Коэн отказался подтвердить текущую оценку, но сказал, что это было “до” раунда, то есть сейчас цена стартапа еще выше.В любом случае, инвесторы 4-х летней компании, среди которых Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, 8VC, Accel Partners и DCVC, явно делают ставку на ее потенциал для решения проблем кибербезопасности на многомиллиардном рынке. “Мы в начале очень большого пути”, - сказал Алан Коэн.Действительно, в то время, когда венчурные инвесторы все более внимательно относятся к выбору стартапов, безопасность продолжает оставаться горячей темой с точки зрения вложения средств. Это не удивительно, учитывая увеличение количества и распространенности кибератак на предприятия, правительства и потребителей. Во вторник стартап платформа по корпоративной облачной безопасности Netskope Inc. в объявила, что привлекла инвестиций на 100 миллионов долларов.Новый венчурный фонд Trident Capital Cybersecurity, запущенный в январе, привлек 150 миллионов долларов, что в два раза больше, чем первоначально планировалось и уже вложил средства как минимум в пять стартапов. “Мы не видим замедления”, - говорит соучредитель и управляющий директор Альберто Йепес. “Кибербезопасность-это на самом деле ускорение”.Коммерческий Директор Illumio Алан Коэн (Фото: SiliconANGLE)Подход Illumio к облачным центрам обработки данных и безопасности включает то, что называется технологией “адаптивной сегментации”. По сути, Коэн пояснил, что компания делает магнитно-резонансную терапию безопасности компании, производя “карты зависимостей приложений”, которые затем разделяются на отдельные отсеки, как в подводной лодке. Например, элементы разработки программного обеспечения могут быть закрыты от прочих операций, если они являются критически важными.Это отличает Illumio от традиционных поставщиков, таких как Cisco Systems Inc. and VMware Inc., чья защита зависит от построения периметра сети. Larry Unrein, руководитель частной группы J.P. Morgan Asset Management добавил, что адаптивная сегментация устраняет много ручного труда, который требуется для традиционных подходов сегментации.Разработки компании потребовались ряду крупных финансовых фирм, а также компаний в сфере разработки программного обеспечения, таким как Morgan Stanley, Salesforce.com Inc., King Digital Entertainment и Creative Artists Agency. Все эти и другие компании купили продуктов отIllumio на сумму около 1 млн. долларов в год и Illumio сделал свои первые восьмизначные продажи за прошедший год. Стартап не раскрыл свою прибыль, но Коэн сказал, что заказы за год выросли в пять раз по сравнению с первым и вторым годом на рынке.Привлеченные от инвестирования средства пойдут в дальнейший рост стартапа. Число сотрудников увеличилось с примерно 100 в прошлом году до 175 сегодня, около половины из них являются инженерами.Компания планирует использовать деньги, чтобы расширить рынки сбыта в Европе и Азии, а также США, заняться разработкой нового продукта и усилить маркетинг и поддержку клиентов.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки.

CryptoFinance. GCProfits. __________________