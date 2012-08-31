Какой бизнес на блокчейне сейчас можно запустить в Африке?

По оценкам Всемирного банка, денежный поток от работающих мигрантов в развивающиеся страны в прошлом году составил $440 млрд., что более чем вдвое превышает объём международной помощи этим странам.





Многие основатели финтех-бизнесов, желающие работать на африканском рынке, считают, что если они начнут использовать Биткойн или блокчейн, то произойдёт революция. Но чтобы не потерпеть неудачу, необходимо знать о существующих проблемах.



И действительно, если африканский рынок денежных переводов в 2016 г. оценивался в $429 млрд., то можно сделать вывод, что из года в год денежные переводы из одной точки в другую должны становиться удобнее, быстрее и дешевле.



Две главных проблемы пересылки денег в Африке – высокие комиссии и затруднённый доступ к банковским услугам для большинства людей. Средняя комиссия за транзакцию через Western Union составляет 8-15%, тогда как банки берут ещё больше (до 29% в случае перевода из некоторых стран). В отличие от Европы, комиссия взимается за каждую операцию, в том числе за пополнение счета и снятие денег в отделении банка. Кроме того, как правило, переводы происходят не мгновенно, и получателю приходится ждать денег несколько дней.



Чтобы перевести наличные или мобильные деньги из точки А в точку Б, в точке А агент должен принять наличные или мобильные деньги от отправителя, а в точке Б другой агент должен выдать их получателю. Чем больше таких точек А и Б, тем лучше работает сервис. Еще один фактор – это то, что в случае наличных, расчётные операции кажутся более опасными.



Что касается внутренних денежных переводов, то в каждой африканской стране есть мобильные операторы со своими мобильными деньгами. Людям это нравится, потому что так удобно оплачивать счета за электричество и т. п.





Основные африканские мобильные операторы: Orange (Orange Money), MTN (MTN Money), Moov (Flooz). В некоторых странах, таких как Кения и Танзания, также очень популярен сервис денежных переводов M-Pesa.



Мобильные деньги необходимы для внутренних денежных переводов через USSD-коды. Это очень старая технология. Это значит, что данный сервис доступен даже со старых мобильных телефонов без Android.



Люди привыкли к такому способу обращения с деньгами. Чтобы внести или снять деньги с сим-карты, нужно просто посетить ближайшее отделение оператора.



Проблема внедрения новых технологий в том, что они слишком сложны для большей части населения Африки. Например, многие даже не умеют читать и писать. У прочих нет смартфонов, поэтому они не могут установить приложение, способное упростить им жизнь. С мобильными деньгами, принадлежащими мобильным операторам, во всем этом нет необходимости. Их успех связан с простотой технологий и низкими комиссиями. Единственное препятствие к абсолютному успеху – это то, что большинство крупнейших мобильных операторов не позволяют мгновенно пересылать деньги из одной страны в другую. Совсем недавно Orange Money попытались внедрить в свою систему международные денежные переводы, но сразу же натолкнулись на запрет со стороны регулирующих органов. BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) не разрешает международные денежные переводы из-за того, что мобильные операторы – не банки, и у них нет на это лицензии. BCEAO отвечает за регулирование и надзор за поставщиками основных финансовых услуг в 8 странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Бенин, Того, Сенегал, Буркина-Фасо, Мали, Гвинея-Бисау, Нигер).



Получается, что процесс застопорился только из-за бюрократии. С другой стороны, если крупнейшие мобильные операторы установят монополию и на внутренние, и на международные денежные переводы, то это может отрицательно сказаться на экономике многих стран. Во многих странах огромный процент финансов уже и так сосредоточен в руках частных корпораций.



В следующие 5 лет разработчики поймут, что технология блокчейна – это ключ к решению проблемы денежных переводов в Африке.



В марте прошлого года я принял участие в организации конференции в Кот-д’Ивуаре. Я встречался со многими представителями банковской и криптовалютной сферы, чтобы обсудить существующие проблемы. Дать людям технологию, которая бы существенно улучшала их жизнь и в то же время была интуитивно понятной и не требовала специального обучения, – очень сложная задача.



В заключение, могу добавить, что если разработчики хотят изменить африканский мир, то им следует думать не о том, сколько технологий интегрировать в свои приложения, а о том, будут ли эти технологии понятны людям. Отключите интернет – и тогда вы поймете, как использовать блокчейн и криптовалюты в развивающихся странах.



Источник По оценкам Всемирного банка, денежный поток от работающих мигрантов в развивающиеся страны в прошлом году составил $440 млрд., что более чем вдвое превышает объём международной помощи этим странам.Многие основатели финтех-бизнесов, желающие работать на африканском рынке, считают, что если они начнут использовать Биткойн или блокчейн, то произойдёт революция. Но чтобы не потерпеть неудачу, необходимо знать о существующих проблемах.И действительно, если африканский рынок денежных переводов в 2016 г. оценивался в $429 млрд., то можно сделать вывод, что из года в год денежные переводы из одной точки в другую должны становиться удобнее, быстрее и дешевле.Две главных проблемы пересылки денег в Африке – высокие комиссии и затруднённый доступ к банковским услугам для большинства людей. Средняя комиссия за транзакцию через Western Union составляет 8-15%, тогда как банки берут ещё больше (до 29% в случае перевода из некоторых стран). В отличие от Европы, комиссия взимается за каждую операцию, в том числе за пополнение счета и снятие денег в отделении банка. Кроме того, как правило, переводы происходят не мгновенно, и получателю приходится ждать денег несколько дней.Чтобы перевести наличные или мобильные деньги из точки А в точку Б, в точке А агент должен принять наличные или мобильные деньги от отправителя, а в точке Б другой агент должен выдать их получателю. Чем больше таких точек А и Б, тем лучше работает сервис. Еще один фактор – это то, что в случае наличных, расчётные операции кажутся более опасными.Что касается внутренних денежных переводов, то в каждой африканской стране есть мобильные операторы со своими мобильными деньгами. Людям это нравится, потому что так удобно оплачивать счета за электричество и т. п.Основные африканские мобильные операторы: Orange (Orange Money), MTN (MTN Money), Moov (Flooz). В некоторых странах, таких как Кения и Танзания, также очень популярен сервис денежных переводов M-Pesa.Мобильные деньги необходимы для внутренних денежных переводов через USSD-коды. Это очень старая технология. Это значит, что данный сервис доступен даже со старых мобильных телефонов без Android.Люди привыкли к такому способу обращения с деньгами. Чтобы внести или снять деньги с сим-карты, нужно просто посетить ближайшее отделение оператора.Проблема внедрения новых технологий в том, что они слишком сложны для большей части населения Африки. Например, многие даже не умеют читать и писать. У прочих нет смартфонов, поэтому они не могут установить приложение, способное упростить им жизнь. С мобильными деньгами, принадлежащими мобильным операторам, во всем этом нет необходимости. Их успех связан с простотой технологий и низкими комиссиями. Единственное препятствие к абсолютному успеху – это то, что большинство крупнейших мобильных операторов не позволяют мгновенно пересылать деньги из одной страны в другую. Совсем недавно Orange Money попытались внедрить в свою систему международные денежные переводы, но сразу же натолкнулись на запрет со стороны регулирующих органов. BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) не разрешает международные денежные переводы из-за того, что мобильные операторы – не банки, и у них нет на это лицензии. BCEAO отвечает за регулирование и надзор за поставщиками основных финансовых услуг в 8 странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Бенин, Того, Сенегал, Буркина-Фасо, Мали, Гвинея-Бисау, Нигер).Получается, что процесс застопорился только из-за бюрократии. С другой стороны, если крупнейшие мобильные операторы установят монополию и на внутренние, и на международные денежные переводы, то это может отрицательно сказаться на экономике многих стран. Во многих странах огромный процент финансов уже и так сосредоточен в руках частных корпораций.В следующие 5 лет разработчики поймут, что технология блокчейна – это ключ к решению проблемы денежных переводов в Африке.В марте прошлого года я принял участие в организации конференции в Кот-д’Ивуаре. Я встречался со многими представителями банковской и криптовалютной сферы, чтобы обсудить существующие проблемы. Дать людям технологию, которая бы существенно улучшала их жизнь и в то же время была интуитивно понятной и не требовала специального обучения, – очень сложная задача.В заключение, могу добавить, что если разработчики хотят изменить африканский мир, то им следует думать не о том, сколько технологий интегрировать в свои приложения, а о том, будут ли эти технологии понятны людям. Отключите интернет – и тогда вы поймете, как использовать блокчейн и криптовалюты в развивающихся странах.

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