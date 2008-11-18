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В Сети показались первые фото нового безрамочного смартфона Sharp

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В Сети показались первые фото нового безрамочного смартфона Sharp


По сообщению китайского портала Mydrivers, компания Sharp готовит к выходу новый полностью безрамочный смартфон. А по словам исполнительного директора Sharp Mobiles Лу Жонгшенга, после выхода новинки все пользователи захотят заменить свои смартфоны на безрамочное детище Sharp.

Что известно

В Сети уже начали появляться рендеры неанонсированного аппарата японской компании. Судя по ним, аппарат действительно получит полностью безрамочный экран абсолютно на всю площадь передней панели. А так как сканера отпечатков пальцев нигде не видно, его, скорее всего, разместят под экраном. Также безрамочное устройство оснащено двойной вертикальной камерой. Фронтальный модуль находится ровно посередине передней панели. По сообщению того же Лу Жонгшенга, супербезрамочная новинка должна выйти в декабре 2017 года.



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