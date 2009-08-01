German Startups Group приобрела технологию Auctionata всего за €80 000

German Startups Group, один из самых активных частных инвесторов венчурного капитала в Германии, приобретает всю технологию программного обеспечения для онлайн-аукционов у ликвидированного Auctionata Paddle8 AG. Auctionata - бывший очень успешный стартап из Берлина, в котором трудились более 300 сотрудников. Auctionata инвестировала в общей сложности несколько миллионов на развитие своей уникальной запатентованной программной технологии в период с 2012 по 2016 год.
Согласно хорошо информированному источнику, German Startups Group (GSG) смогла приобрести всю технологию всего лишь за 80 000 евро. Также ходят слухи о том, что GSG находится на стадии переговоров с основной командой разработчиков Auctionata о совместном создании новой компании. Целью нового бизнеса будет предоставление сторонним компаниям технологии livestream, своего рода "живой поток как услуга". Поскольку домен Auctionata.com уже был продан в берлинский аукционный дом под названием Historia, компании потребуется новое имя.
Программное обеспечение Auctionata позволяет размещать онлайн-аукционы по всему миру в режиме реального времени, в которых участники могут участвовать в торгах в режиме реального времени с помощью ПК, планшета или смартфона, независимо от того, где они находятся. Было проведено более 800 международных онлайн-аукционов, и с этой технологией реализовано бесчисленное количество рекордных онлайн-продаж, например, продажа китайских часов за €3,4 млн через смартфон.
Кристоф Герлингер, генеральный директор German Startups Group, не комментировал покупную цену или слухи о конкретных будущих планах относительно технологии. Вместо этого он просто заявил: "Аукционы являются основным механизмом ценообразования в рыночной экономике и применяются в бесчисленных областях. Они будут все чаще проходить в сеть, поскольку таким образом может быть достигнуто гораздо большее число участников торгов. Именно поэтому мы твердо верим в ценность ведущей технологии программного обеспечения для аукционов. Это обеспечивает основу для оцифровки аукционного бизнеса. С его помощью возможны онлайн-аукционы во всех отраслях - от искусства, антиквариата, ювелирных изделий, часов, старых автомобилей и вин до поместья, инвентаря, специальных предметов, недвижимости и ценных бумаг."
Специально для mmgp.ru
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