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Выходит монета, посвященная героям "Охотников за привидениями"

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#1
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Выходит монета, посвященная героям "Охотников за привидениями"

Никогда ранее тематика популярной культуры не была столь популярна в дизайне монет из драгоценных металлов как в настоящее время. Причем популярны как известные произведения вроде "Звездных войн", "Звездного пути" и героев Диснея, так и относительно небольшие франшизы. Новая монета от Пертского монетного двора как раз посвящена одной из них - фильму "Охотники за привидениями".

Одна из самых любимых комедий всех времён "Охотники за привидениями" вышли на экран в 1984 году, собрав в мировом прокате более 500 миллионов долларов. В главных ролях снялись Билл Мюррей, Дэн Экройд и Гарольд Рамис. Это была забавная картина о сверхъестественных явлениях, в которой три эксцентричных парапсихолога вели бизнес по ловле приведений в Нью-Йорке. Прекрасный саундтрек, приличные спецэффекты и отличная игра актеров стали причинами успеха фильма и в 1989 году было снято продолжение. В 2016 году вышел римейк картины, который не имел особого успеха.


Данная монета является первой из трех планирующихся и на ней изображена команда из трех человек с культовым символом охотников за приведениями, а также небоскребы Нью-Йорка на заднем плане. Дизайн монеты выполнен художников Пертского монетного двора Томом Воханом и ему хорошо удалось передать атмосферу фильма. Аверс является стандартным: на нем изображен портрет королевы Елизаветы II в исполнении Рэнка Броадли и надписи с указанием характеристик монеты.

На реверсе изображены доктор Шпенглер, доктор Стэнц и доктор Венкман на фоне Нью-Йорка и зеленого неба. Также здесь присутствует логотип "нет привидений" и надпись "GHOSTBUSTERS".


Упаковка выполнена в ярком тематическом стиле с надписью "WHO YA GONNA CALL?" (Кому ты позвонишь?) и монета в 1 унцию серебра 999-й пробы идет с серийным сертификатом подлинности. На двух следующих монетах будут изображены Лизун и Зефирный великан, являющиеся очень популярными персонажами франшизы. Монета уже доступна к заказу и стоит 115 австралийских долларов.

Номинал монеты: 1 доллар Тувалу
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40,6 мм
Качество: пруф
Тираж: 5000 экземпляров.

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inik1080 на форуме  
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Метки
инвестиции, монеты, нумизматика, серебро
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