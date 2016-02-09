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Медтех-стартап neoSurgical привлек $5.5M финансирования

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#1
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Медтех-стартап neoSurgical привлек $5.5M финансирования
neoSurgical, ирландский медтех-стартап из Дублина, специализирующийся на улучшении способа устранения раневых каналов после хирургического вмешательства, привлек дополнительно $ 5,5 млн. инвестиций.
Этот раунд возглавили прежние инвесторы, в том числе Targeted Technology Fund 2.
Компания, которая намерена привлечь до завершения раунда еще $1,75 млн., планирует использовать капитал для расширения разработки, производства и коммерциализации своей платформы neoClose и инструментов для зашивания раневых каналов.
Возглавляемая Пориком О-Грейди компания neoSurgical, продвигает neoClose, решение для оказания помощи хирургам в закрытии раневых каналов до 3 см, после лапароскопической абдоминальной хирургии. В настоящее время этим способом было проведено более 25 000 операций в больницах по всей территории Соединенных Штатов.
Недавно компания заключила эксклюзивное европейское дистрибьюторское соглашение с одним из крупнейших мировых лидеров в области здравоохранения.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/neosu...b-funding.html

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